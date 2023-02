Patron Capital, inwestor instytucjonalny koncentrujący się na inwestycjach opartych na nieruchomościach w partnerstwie z 7R, poinformowali o sprzedaży projektu magazynowego w Goleniowie.

Patron Capital i 7R poinformowali o sprzedaży projektu magazynowego o powierzchni blisko 30 tys. mkw. w Goleniowie.

Wszystko na rzecz inwestora instytucjonalnego.

Wartość transakcji wyniosła około 22 mln euro.

Magazyn będący przedmiotem transakcji został wybudowany dla Hultafors Group w 2021 roku w formule "build-to-suit" w partnerstwie JV pomiędzy 7R i Patron Capital. To nowoczesny, przyjazny środowisku obiekt klasy A zlokalizowany blisko granicy polsko-niemieckiej w Goleniowie koło Szczecina, siódmego co do wielkości miasta w Polsce.

Magazyn dla Hultafors Group to zaawansowany technologicznie budynek wyposażony w system AutoStore. Budynek zasilamy jest m.in. przez panele fotowoltaiczne. Posiada też stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Budynek uzyskał ekologiczny certyfikat w systemie BREEAM na poziomie „Very Good”.

Zakończenie tej transakcji pokazuje, że pomimo niepewności gospodarczej, którą obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, apetyt inwestorów na nowoczesne, dobrze zlokalizowane, energooszczędne, europejskie aktywa logistyczne jest stabilny. Nasz doświadczony zespół kierując się odpowiedzialnym podejściem inwestycyjnym i kreatywnością odegrał kluczową rolę w sukcesie tego aktywa. Działania takie będziemy kontynuować w przypadku nowych i istniejących projektów, stale pracując nad zapewnieniem odpowiedniej wartości dla naszych inwestorów w 2023 roku i kolejnych latach – mówi Wiktor Lesiński, Investment Director w Patron Capital.

– Obserwujemy ze strony funduszy duże zainteresowanie projektami wysokiej jakości, które oferują proekologiczne rozwiązania. Magazyn w Goleniowie to dla nas szczególny projekt: zawansowany technologicznie, przyjazny środowisku, najwyższej klasy projekt powstał na potrzeby najemcy. Cieszymy się, że wraz z naszym partnerem Patron Capital mogliśmy zaoferować kupującemu nieruchomość, która spełnia najwyższe wymagania rynkowe – mówi Katarzyna Laszkowska, Private Debt Director w dziale Capital Markets 7R.

