Paweł Sapek, Prologis: Magazyny i centra logistyczne sercem operacji

- Nieruchomości magazynowe okazały się bardzo odporne na kryzys gospodarczy i społeczny, z jakimi mieliśmy do czynienia w 2020 roku - mówił dla PropertyNews.pl Paweł Sapek, senior vice president, szef Prologis na Europę Środkową wskazując główne elementy, które generowały zapotrzebowanie najemców w ubiegłym roku i które będą napędzać popyt na powierzchnie magazynowe w najbliższych latach.

- W efekcie, m.in. lockdownu centrów handlowych, magazyny okazały się kluczowym elementem operacyjnym wielu najemców i główną drogą kontaktu z klientem. Centra logistyczne stały się "sercem" operacji, a to z kolei miało wpływ na stabilną pozycję naszej branży - mówi Paweł Sapek, senior vice president, szef Prologis na Europę Środkową.

Jednym z elementów, który generował popyt w 2020 roku i nadal będzie miał wpływ na zapotrzebowanie najemców w 2021 roku to wzrost penetracji handlu internetowego w stosunku do handlu tradycyjnego. - Operacje logistyczne dla e-commerce wymagają innych niż te dotychczasowe procesów i - co za tym idzie - innych obiektów magazynowych - wyjaśnia Paweł Sapek. - Najemcy, którzy decydują się na przemodelowanie kanałów sprzedaży, potrzebowali i nadal będą potrzebować większej powierzchni magazynowej o bardzo zróżnicowanym charakterze.

Kolejnym dużych źródłem popytu w najbliższych latach będzie nearshoring. - Zachwianie łańcucha dostaw w drugim i trzecim kwartale 2020 skłoniło producentów do zmiany spojrzenia na ryzyko z nim związane - mówi szef Prologis na Europę Środkową. Zaznacza jednak, że są to decyzje wymagające czasu i dotyczące bardzo dużych inwestycji: zamknięcia produkcji w odległych lokalizacjach i nowych przedsięwzięć ulokowanych bliżej docelowego odbiorcy.

