PCK wprowadziło się do City Point Targówek

City Point Targówek mieści się przy ul. Matuszewskiej 14 w warszawskiej dzielnicy Targówek w Warszawie.

W miniony piątek, 8 kwietnia 2022 r., magazyn odwiedziła chorwacka delegacja.

Przestrzeń użyta przez PCK będzie gromadzić dary z Polski i Zagranicy.

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wprowadził się do magazynu w obiekcie City Point Targówek, który Peakside Capital Advisors i Partners Group przekazali organizacji do użytkowania nieodpłatnie. PCK ma obecnie do dyspozycji 2.4 tys. mkw. powierzchni logistycznej na warszawskim Targówku. Trwają prace przygotowujące do podwojenia przekazanej powierzchni.

Do magazynu PCK sukcesywnie docierają dary zarówno z Polski, jak i zagranicy. W minionym tygodniu dotarła pomoc od Chorwackiego Czerwonego Krzyża, natomiast 8 kwietnia 2022 r. magazyn odwiedziła chorwacka delegacja składająca się z Ministra Spraw Zagranicznych Chorwacji Gordana Grlića Radmana oraz ambasadora Chorwacji, Tomislava Vidoševića, którym towarzyszył wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, Michał Mikołajczyk, Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz przedstawiciele Peakside Capital Advisors: Roman Skowroński dyrektor zarządzający i Bożena Kaczanowska-Tajan, Asset Manager.

– W miarę posiadanych zasobów postanowiliśmy udostępnić wolną powierzchnię magazynową mazowieckiemu oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża. Cieszymy się, że przekazana powierzchnia jest wykorzystywana do niesienia pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Chcemy zaangażować się w dalszą pomoc i rozmawiamy z PCK o konkretnych celowanych działaniach, w które moglibyśmy się zaangażować – komentuje Roman Skowroński, dyrektor zarządzający Peakside Capital Advisors w Polsce.

- Wsparcie Peakside Capital Advisors i Partners Group dla naszej organizacji jest nieocenione. Dzięki udostępnionej powierzchni magazynowej możemy prowadzić długofalową pomoc osobom z Ukrainy przebywającym w Warszawie oraz planować transporty humanitarne do Ukrainy – powiedziała Honorata Krzywoń Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie.