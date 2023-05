Peakside Capital Advisors rozpoczął budowę parku logistycznego w Warszawie. Dostarczy 100 tys. mkw. nowoczesnej i zrównoważonej powierzchni magazynowej.

Odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy budynek magazynowy City Point Targówek.

Nowy park logistyczny dostarczy powierzchnię magazynową w znakomitej lokalizacji w pobliżu centrum miasta.

Park magazynowy będzie ubiegał się o najwyższe oceny w systemie certyfikacji LEED i BREEM oraz niespotykaną wcześniej w tym segmencie rynku certyfikację WELL.

Odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy budynek magazynowy City Point Targówek.

Wśród sygnatariuszy znaleźli się: Wojciech Pietrzak, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek z Urzędu M. St. Warszawy, Maciej Runkiewicz, Prezes Zarządu Kajima Poland, Maksymilian Pawłowski, Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej DPD Polska oraz Roman Skowroński, Managing Director Peakside Capital Advisors w Polsce.

Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy budynek magazynowy City Point Targówek. Fot. Mat. pras.

City Point Targówek powstaje w jednej z najlepiej skomunikowanych dzielnic Warszawy – Targówku Fabrycznym. Lokalizacja w pobliżu centrum miasta zapewni najemcom doskonałą dostępność oraz w znaczący sposób usprawni ich działalność operacyjną. Park dzieli zaledwie 15 minut dojazdu samochodem do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie lub komunikacją miejską do stacji metra. Natomiast bliskość drogi ekspresowej S8 i autostrady S2 zapewni sprawne połączenie z całą Polską.

City Point Targówek powstaje w jednej z najlepiej skomunikowanych dzielnic Warszawy. Fot. Mat. pras.

Centrum logistyczne przechodzi kompleksową przebudowę, po zakończeniu której powstanie sześć nowoczesnych budynków, oferujących przestrzeń idealnie dopasowaną do działalności firm logistycznych, e-commerce oraz najemców poszukujących powierzchni do logistyki miejskiej lub powierzchni produkcyjno-magazynowej. Pierwszy budynek w parku, budowany w formule BTS, w całości przeznaczony jest dla DPD Polska, będzie to 7 tys. mkw. powierzchni dostosowanej do potrzeb wiodącej firmy kurierskiej w Polsce i Europie.

City Point Targówek po zakończeniu przebudowy będzie nie tylko największym, ale również najbardziej zaawansowanym pod względem technologicznym miejskim parkiem logistycznym w Warszawie. Zrównoważony rozwój jest priorytetem strategicznego inwestora Partners Group oraz Peakside, a City Point Targówek będzie flagowym przykładem odzwierciedlającym podejście firm do strategii ESG. Naszym celem jest dostarczenie obiektu, który dzięki zastosowanym technologiom, znajdzie się w światowej czołówce ekologicznych projektów” – mówi Roman Skowroński, Managing Director Peakside Capital Advisors w Polsce.

Peakside Capital Advisors rozpoczął budowę największego parku logistycznego w Warszawie. Fot. Mat. pras.

Na terenie parku zostanie zainstalowany system fotowoltaiczny na dachu, który zapewni co najmniej 25 proc. energii zużywanej w parku. Wdrożony zostanie również nowoczesny system zarządzania budynkiem (BMS). Tylko przy budynku realizowanym dla DPD Polska znajdzie się dwadzieścia miejsc parkingowych z możliwością ładowania samochodów elektrycznych oraz wiaty rowerowe.

DPD Polska realizuje swoją strategię biznesową wpisując w nią cele związane ze zrównoważonym rozwojem. Szczególnie ważne jest dla nas, aby nasze procesy logistyczne były oparte na infrastrukturze, która reprezentuje podejście związane z szacunkiem dla środowiska naturalnego oraz zapewnienia komfortu dla ludzi, co ma miejsce w przypadku City Point Targówek. Równie ważne jest dla nas, aby nasze obiekty, w tym oddziały miejskie, były jak najbliżej Klientów, co ma wpływ na możliwości optymalizacji łańcucha dostaw, elastyczność i ograniczenie śladu węglowego – skomentował Maksymilian Pawłowski, Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej DPD Polska.

W trosce o komfort pracy i zdrowie pracowników, zaprojektowane zostały tereny zielone oraz strefa rekreacyjna z elementami małej architektury do odpoczynku na świeżym powietrzu. Zgodnie ze strategią biznesową inwestorów opartą na ESG, park magazynowy będzie dążył do uzyskania najwyższych ocen w certyfikacji BREEAM na poziomie "Outstanding", LEED na poziomie "Platinum" oraz WELL.

Cały park jest przykładem projektu typu brownfield realizowanego na terenie poprzemysłowym. Dotychczasowa baza około 56 najemców zyska możliwość zmiany wysłużonej powierzchni i kontynuowania działalności w tej samej lokalizacji w nowoczesnych budynkach. Wiąże się to z wymagającą operacją logistyczną, związaną z tymczasową relokacją najemców. W Peakside, dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie zarządzania aktywami, wiemy jak przeprowadzić to w sprawny i komfortowy dla najemców sposób - mówi Bożena Kaczanowska-Tajan, Asset Manager Peakside Capital Advisors w Polsce.

City Point Targówek to jeden z trzech obiektów logistycznych w portfolio należącym do spółki joint venture zawiązanej pomiędzy Peakside Capital Advisors oraz Partners Group, wiodącą globalną firmą działającą na rynkach private investment w imieniu swoich klientów. Poza miejskim parkiem magazynowym na Targówku w skład portfela wchodzą jeszcze dwa podmiejskie obiekty: Logistics Point Raszyn oraz Logistics Point Piaseczno.

