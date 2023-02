W parku MLP Pruszków II zakończone zostały prace konstrukcyjne przy budowie nowoczesnej hali magazynowej dla firmy GTV.

W uroczystości zawieszenia symbolicznej wiechy udział wzięli przedstawiciele MLP Group, najemcy, firmy Pekabex - generalnego wykonawcy oraz podwykonawców.

Zgodnie z założeniami oddanie gotowego obiektu do użytkowania, liczącego 32 tys. mkw., planowane jest w kwietniu br.

Budowa nowoczesnego obiektu, przeznaczonego dla międzynarodowego producenta akcesoriów meblowych i oświetlenia LED, przebiega zgodnie z planem. Zakończony został kluczowy etap inwestycji, za realizację której odpowiedzialna jest firma Pekabex. W tradycyjnej uroczystości zawieszenia wiechy udział wzięli przedstawiciele GTV, generalnego wykonawcy - firmy Pekabex, podwykonawców oraz MLP Group.

Inwestycja realizowana w ramach parku logistycznego MLP Pruszków II dostarczy około 32 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. Z tego firma GTV na cele magazynowe zamierza przeznaczyć ponad 30,2 tys. mkw.. Natomiast duże nowoczesne przeszklone przestrzenie biurowe na trzech kondygnacjach zajmą kolejne 1,6 tys. mkw. Budowa nowej hali D1 rozpoczęła się w sierpniu ub.r. Przekazanie najemcy nowego budynku planowane jest w kwietniu br.

Hala D1 to największy obiekt spośród wszystkich budowanych przez Pekabex w parku MLP Pruszków II. Posiadać będzie 38 ramp przeładunkowych. W kompleksie logistycznym wyróżniać się będzie nową elewacją typu „szachownica” w kolorystyce zielono-szarej. Pekabex planuje uzyskać dla tej inwestycji certyfikat Breeam New Construction na poziomie Very good. D1 to również pierwsza hala w parku MLP Pruszków II, w której MLP Group wdrożyło platformę do obsługi elektronicznej dokumentów budowy Dalux.

Od lewej: Arkadiusz Marcyjanik (GTV), Tomasz Zabost (MLP Group), Tomasz Seremet (Pekabex).

To nasz dziesiąty wspólny kontrakt z MLP Group. Jestem bardzo dumny z tego, że Pekabex, jako jedna z największych firm budowlanych w Polsce, został przez Państwa wybrany do realizacji hali D1 i możemy poszczycić się tym, że wykonaliśmy 1/3 powierzchni magazynowych Parku w Pruszkowie. Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele wspólnych działań oraz takich spotkań wieńczących sukcesy. Najemcy - firmie GTV, życzę, aby halę użytkowało się wygodnie i z przyjemnością – powiedział Tomasz Seremet, Członek Zarządu Pekabex S.A.

Centrum logistyczne MLP Pruszków II należy do największych kompleksów magazynowych w regionie aglomeracji warszawskiej. To jednocześnie jeden z najpopularniejszych i najszybciej rozbudowywanych projektów z naszego krajowego portfolio. Nowy obiekt powstający dla firmy GTV to kolejna inwestycja przeznaczona dla naszego wieloletniego partnera korzystającego obecnie już z ponad 20 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. Bardzo dziękujemy firmie Pekabex za sprawną realizację projektu. Wciąż duży potencjał do rozbudowy parku logistycznego pozwala nam rosnąć razem z najemcami i w ten sposób elastycznie dopasowywać ofertę do ich zwiększających się potrzeb – dodał Tomasz Zabost, Członek Zarządu MLP Group S.A.

MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 420 tys. mkw. Wybrane budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM. Zgodnie ze strategią MLP Group w zakresie ESG na dachach montowane są instalacje fotowoltaiczne. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż.

Decydując się na obiekt build-to-suit od MLP Group mogliśmy dostosować magazyn, biuro i ich rozkład do charakterystyki naszej działalności i prowadzonych przez nas operacji logistycznych. Są one zróżnicowane, ponieważ w ofercie GTV posiadamy asortyment z wielu grup produktowych: od akcesoriów meblowych, przez systemy przesuwne oraz oświetlenie LED, kończąc na narzędziach ręcznych oraz odzieży BHP. Łącznie jest to blisko 12000 produktów. Wybierając nowy kompleks logistyczny nie mogliśmy także pominąć kwestii proekologicznych, dlatego bardzo ważny jest dla nas fakt, że budynki w parku MLP Pruszków II są przyjazne środowisku naturalnemu i posiadają certyfikat BREEAM – komentuje Arkadiusz Marcyjanik, dyrektor logistyki GTV.

MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej. Na terenie parku znajduje się przystanek autobusowy oraz działa samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike.

Pekabex SA jest międzynarodową firmą z branży budowlanej, zajmuje się m.in. wytwarzaniem prefabrykatów. Jest generalnym wykonawcą i deweloperem z bogatym doświadczeniem w projektowaniu, produkcji, montażu oraz kompleksowych usługach budowlanych i inwestycyjnych.

Firma GTV zajmuje się dystrybucją produktów oświetleniowych. Produkuje również akcesoria meblowe na rynek międzynarodowy.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl