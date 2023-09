Philip Morris International ogłasza w Polsce nową inwestycję na ponad miliard złotych. Zapowiada też otwarcie związanych z nią miejsc pracy dla mieszkańców Krakowa i okolic.

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., spółka zależna Philip Morris International Inc. (PMI) ogłosiła nową, wartą ponad miliard złotych inwestycję.

Obejmie ona produkcję najnowszych wkładów tytoniowych do podgrzewania w fabryce w Krakowie.

Nowa linia produkcyjna pozwoli stworzyć wiele miejsc pracy w stolicy Małopolski.

- Polska zawsze odgrywała dla nas strategiczną rolę. Od 1996 r. zainwestowaliśmy nad Wisłą już blisko 25,5 mld zł. Te inwestycje uwzględniają m.in. naszą fabrykę w Krakowie oraz jej stałą modernizację, a także rozwój naszego krakowskiego centrum, świadczącego usługi biznesowe dla wielu rynków - powiedział Michał Mierzejewski, prezes Philip Morris International na obszar Europy Północno-Wschodniej. - Dziś mam zaszczyt poinformować, że Philip Morris International podjął decyzję o nowej inwestycji. Chcemy, żeby produkcja nowej generacji wkładów tytoniowych do podgrzewania, w tym wkładów do IQOS ILUMA, odbywała się w naszej fabryce w Krakowie, która już dzisiaj należy do największych na świecie - pr.

- Szacujemy, że ta inwestycja na ponad miliard złotych pozwoli stworzyć wiele nowych, wysoce wyspecjalizowanych miejsc pracy. O szczegółach nowej inwestycji poinformujemy w nadchodzących miesiącach – zapowiedział Mierzejewski.

Philip Morris International w 2016 r. zapoczątkował globalną, technologiczną rewolucję w branży tytoniowej, opartą na danych i badaniach naukowych. Pozostaje też jedyną międzynarodową firmą tytoniową, która zapowiedziała, że zamierza całkowicie wygasić papierosy, zastępując je produktami bezdymnymi, które są lepszą alternatywą dla pełnoletnich osób palących, niż dalsze palenie papierosów.

Do tej pory w badania naukowe, rozwój technologii i komercjalizację innowacyjnych systemów bezdymnych, firma zainwestowała ponad 10,5 miliarda dolarów, część z tych inwestycji lokując w Polsce.

