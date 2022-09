Pieniądze dla pomorskich firm dzięki grantom unijnym

Branża produkcji konstrukcji stalowych, ogólnobudowlana, a także działalność wielobranżowa – to obszary działalności kolejnych trzech firm, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Invest in Pomerania 2020”.

Dream Boats s.c., ZRO Stanisław Repiński oraz ZUW Kulaszewicz, dzięki przyznanym środkom, planują uzbroić nowe tereny inwestycyjne w województwie pomorskim oraz dostosować ich infrastrukturę pod dalszy rozwój swoich przedsiębiorstw, jednocześnie rozszerzając zakres swojej działalności.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 800 tys. zł dla każdego grantobiorcy.

Spółka Dream Boats s.c. została założona w sierpniu 2018 roku. Firma skupia swoją działalność wokół branży związanej z produkcją konstrukcji stalowych dla różnych branż. Działalność ta związana jest z doświadczeniami biznesowymi obu wspólników i bezpośrednio wynika z popytu jaki zgłaszany jest przez firmy z regionu i nie tylko - miejscem prowadzenia działalności jest gmina Somonino, ale spółka oferuje również produkty dla firm z terenu całej Polski, a także odbiorców zagranicznych.

Naszym celem jest zdywersyfikowanie działalności firmy poprzez wybudowanie nowej hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą. Efektem będzie stworzenie warunków dla rozwoju działalności w kierunku „przemysłowej”, seryjnej produkcji elementów i konstrukcji stalowych, w tym: konstrukcji hal, elementów pras hydraulicznych, między innymi korpusów do pras hydraulicznych itp., a także produkcji jednostek pływających – mówi Marek Skorowski, współwłaściciel Dream Boats s.c.

Obszar działki przeznaczony na projekt to 1,854 ha. W wyniku realizacji projektu firma zainwestuje w województwie pomorskim 2,6 mln złotych oraz stworzy 11 nowych miejsc pracy.

Początki firmy sięgają lat 80, kiedy Franciszek Kulaszewicz rozpoczął prowadzenie działalności od świadczenia usług koparko-ładowarką oraz wykonywaniu drobnych prac wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Kościerzyna i powiatu kościerskiego. W lipcu 2007 roku tożsamą firmę założył syn Franciszka, Rafał Kulaszewicz, rozszerzając zakres oferowanych usług o prowadzenie zakładu odkrywkowego - kopalni kruszyw oraz ich sprzedaży. Oprócz tego firma zajęła się świadczeniem usług samochodami ciężarowymi, wynajmem sprzętu ciężkiego czy budową sieci wodno-kanalizacyjnych. W 2014 Franciszek Kulaszewicz zamknął swoje przedsiębiorstwo, przekazując je w całości synowi. Od tego momentu firma Zakład Usług Wielobranżowych prężnie się rozwija oraz rozbudowuje kadrę pracowniczą. Przełomowym momentem był okres budowy Zakładu Produkcji Mieszanek Betonowych, który od 2016 roku obsłużył setki zadowolonych klientów, dając rozgłos o przedsiębiorstwie nie tylko w powiecie kościerskim, ale również na terenie prawie całego województwa pomorskiego.

Naszą kolejną zamierzoną inwestycją, którą chcemy rozwinąć dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, jest produkcja prefabrykatów betonowych. Dzięki wsparciu z programu grantowego Invest in Pomerania, będziemy w stanie zagospodarować posiadane tereny przemysłowe oraz rozwinąć nową gałąź produkcyjną naszego przedsiębiorstwa. W perspektywie długoterminowej planowana jest budowa hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-usługowym oraz plac magazynowy na wyprodukowane elementy betonowe – dodaje Martyna Nikielska, ZUW Kulaszewicz.

W wyniku realizacji projektu firma zainwestuje w województwie pomorskim blisko 2,5 mln złotych. Łącznie aktywizacji gospodarczej podlegać będzie 1,6 ha nowego terenu inwestycyjnego.

Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński to firma rodzinna z ponad 30 letnią tradycją w działalności ogólnobudowlanej. Dzisiaj funkcjonuje w obszarach budownictwa, transportu i spedycji, a także składu budowlanego, który jest rozwijany poprzez realizację przedmiotowego projektu. Aktualnie firma realizuje wiele kontraktów na terenie województwa pomorskiego.

W ramach projektu planujemy budowę hali magazynowej oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na terenie działki. Projekt jest odpowiedzią na popyt zewnętrzny i konieczność rozbudowy zasobów firmy o magazyn, który będzie zapleczem dla składu budowlanego. Po pierwsze polski rynek budowlany jest wciąż wzrostowy i rozwój bazy magazynowej dla dalszego harmonijnego rozwoju tej odnogi działalności jest niezwykle istotny. Ponadto sytuacja międzynarodowa oraz związana z pandemią pokazała, że ważne jest efektywne gospodarowanie zapasami, w taki sposób by łagodzić negatywne wahania cen na rynku i bycie tym samym stabilnym partnerem w niestabilnych czasach – informuje przedstawiciel firmy ZRO Stanisław Repiński.

W wyniku realizacji projektu, aktywizacji gospodarczej ulegnie 1,8 ha terenu inwestycyjnego, a przedsiębiorca zainwestuje w województwie pomorskim 2,47 mln zł.

Środki – pomoc zwrotna – z których właśnie skorzystały trzy kolejne firmy z województwa pomorskiego - są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020”. Jest on elementem szerszej polityki Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie przygotowania nowych terenów inwestycyjnych, których dostępność jest niezbędnym elementem budowy konkurencyjności gospodarczej każdego regionu. Fundusze przyznawane w ramach grantów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków już się zakończył i trwa weryfikacja ostatnich zgłoszonych przez przedsiębiorców aplikacji. Efektem programu ma być przygotowanie pod inwestycje co najmniej 50 hektarów terenów do końca 2023 roku. Szacuje się, że dzięki nowym przedsięwzięciom w regionie powstanie ponad 400 nowych miejsc pracy, a przedsiębiorcy zainwestują w regionie ponad 80 mln złotych.



Rozwój gospodarczy w jednym obszarze na zasadzie domina inicjuje ożywienie w wielu innych sferach, nie tylko lokalnego biznesu. W szczególności zależy nam na aktywizacji gospodarczej terenów położonych poza aglomeracją trójmiejską, często zdegradowanych gospodarczo, którym przywrócimy wartość przemysłową. Jesteśmy przekonani, że takie cele osiągniemy dzięki udzielanemu dofinansowaniu ze środków unijnych – podsumowuje Maciej Silarski, Kierownik Projektu w Invest in Pomerania 2020.

