Ruszyła budowa 40 tys mkw. Panattoni Park Szczecin IV. Deweloper przekroczy 350 000 mkw. w regionie stolicy Pomorza Zachodniego.

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, ruszył z budową Panattoni Park Szczecin IV, który zajmie 40 000 mkw.

Powierzchnię w obiekcie już wynajęły firmy z branż TSL, czy meblarskiej.

Skorzystają na doskonałej lokalizacji i dogodnej odległości zarówno od północno-zachodniej granicy, jak i portów morskich.

Rynek Szczeciński to jeden z pierwszych regionów w kraju, który przekroczył milion mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej, w czym ogromny udział miało Panattoni. Deweloper już dostarczył ponad 320 000 mkw. w stolicy Pomorza Zachodniego, a teraz ruszył z budową Panattoni Park Szczecin IV. Inwestycja zajmie 40 000 mkw. w ramach jednego budynku i zostanie oddana w dwóch etapach, pierwszy z nich ukończony zostanie już w listopadzie br. Realizacja powstanie w granicach miasta, przy ulicy Lubczyńskiej, co pozwoli jej skorzystać ze wszystkich atutów Szczecina – bliskości północno-zachodniej granicy, a także Portu Szczecin-Świnoujście.

Rozwój szczecińskiego rynku powierzchni przemysłowych nie dziwi, patrząc na ogromny potencjał populacyjny – ponad 400 000 mieszkańców w samej stolicy regionu – i lokalizacyjny miasta. Bliskość północno-zachodniej granicy sprawia, że aglomeracja sprawdza się doskonale w obsłudze m.in. handlu elektronicznego Europy Zachodniej i Skandynawii, co przyciąga także liczne firmy logistyczne. Ponadto, wzrost znaczenia regionu napędza Port Szczecin-Świnoujście, który tylko w pierwszej połowie 2022 roku pozwolił obsłużyć 17,5 mln ton towarów, zwiększając zeszłoroczne wyniki. Wraz z rozwojem i nowymi inwestorami rośnie popyt na nowoczesną powierzchnię przemysłową, dlatego Panattoni Park Szczecin IV to tylko nasz kolejny krok w regionie, a nie kropka nad I – mówi Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director z Panattoni.

Na Zachodnim Pomorzu nie tylko Szczecin. Panattoni realizuje swoje obiekty na terenie całego Pomorza Zachodniego. Oprócz Szczecina firma stawia m.in. na Goleniów, gdzie w ramach dwóch parków już dostarczyła ok. 150 000 mkw. Bardzo ważnym ośrodkiem działalności dewelopera w regionie jest Stargard. To właśnie tu realizowany jest park o planowanej powierzchni 172 000 mkw. w ramach trzech budynków. Panattoni ukończyło również BTS dla sieci detalicznej Tedi, który zajął 87 300 mkw, a gotowa inwestycja została zakupiona przez niemieckiego inwestora za 53 mln euro. Wcześniej deweloper zrealizował w Stargardzie BTS dla Hydroline – fińskiego producenta siłowników hydraulicznych. Panattoni aktywne było również w przygranicznym Kołbaskowie. To tutaj przedsiębiorstwo dostarczyło fabrykę wózków widłowych dla Linde – blisko 44 000 mkw. – czy ogromne centrum logistyki e-commerce dla firmy Amazon, które zajęło 161 500 mkw.

Panattoni Park Szczecin IV pozwoli obsłużyć procesy z zakresu logistyki, e-commerce, magazynowania, czy lekkiej produkcji. Obiekt przeszedł certyfikację metodą BREEAM na poziomie Exellent. Najemcy skorzystają z rozwiązań ograniczających zużycie wody i energii. Dla pracujących w Panattoni Park Szczecin IV przygotowane zostaną zielone strefy relaksu przy biurach z ławkami z eco materiałów. Deweloper zadba również o bioróżnorodność inwestycji. Na jej terenie wykonane zostaną nasadzenia drzew i krzewów oraz łąk kwietnych, a także postawione zostaną domki dla bezkręgowców, owadów i ptaków.

