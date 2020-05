Pierwsza inwestycja KSSE w Knurowie









Autor: propertynews.pl

Dodano: 27 maj 2020 19:12

Firma Aqua Marine wygrała przetarg na zakup ponad 1,5 ha działki w Knurowie będącej własnością KSSE. - Przedsiębiorca planuje zatrudnić w nowym zakładzie co najmniej 90 nowych pracowników do końca 2021 roku. Wartość inwestycji to prawie 30 mln zł – mówi wiceszefowa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Barbara Piontek.