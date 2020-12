Pierwszy budynek Hillwood Łódź Górna z kompletem najemców

– Aglomeracja łódzka, dzięki swojej centralnej lokalizacji i doskonale rozwiniętej infrastrukturze drogowej, cieszy się niesłabnącym popytem ze strony najemców. Jest to również jedna z priorytetowych lokalizacji dla inwestycji Hillwood Polska – mówi Wojciech Dachniewski, Business Development Director Hillwood Polska. – Pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła rozwój i tak dynamicznie rosnącej branży e-commerce. Od marca tego roku coraz więcej klientów wybiera bezpieczne, bezkontaktowe zakupy w sieci, a w konsekwencji sklepy internetowe potrzebują więcej magazynów na swoje towary. Nie dziwi więc fakt, że mamy coraz więcej zapytań od klientów z sektora handlu internetowego.

Hillwood Łódź Górna to park magazynowy, który docelowo składać się będzie z dwóch budynków o łącznej powierzchni około 160 tys. mkw. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Józefów, w południowej części Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego, nowego odcinka Trasy Górnej.

– Lokalizacja centrum Hillwood Łódź Górna już dzisiaj zapewnia sprawny dojazd do drogi ekspresowej S8 oraz autostrady A1. Dodatkowo za około dwa lata Trasa Górna ma zostać przedłużona, a nowy, trzykilometrowy odcinek będzie kolejną drogą dojazdową, który połączy ten rejon z autostradą A1, jeszcze bardziej ułatwiając ruch tranzytowy w okolicy – mówi Wojciech Dachniewski. – Ważnym argumentem dla firm wynajmujących powierzchnię magazynową jest również usytuowanie naszej inwestycji wewnątrz miasta, co pozwala pracownikom na wygodny dojazd komunikacją miejską.

– Ekspresowy rozwój e-commerce, w dużej mierze spowodowany pandemią koronawirusa, to szansa dla Łodzi i regionu, która jest naturalnie przygotowana pod ten segment rynku. Centralne położenie i dostęp do przecinających się europejskich szlaków komunikacyjnych (autostrady A1 i A2) sprawia, że jest to najbardziej pożądana lokalizacja logistyczna w Europie. Obecność w Łodzi brandu światowego giganta sprzedaży internetowej oraz kilkaset nowych miejsc pracy dla łodzian to wiadomość, która w obecnych czasach cieszy podwójnie – mówi Adam Pustelnik, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.