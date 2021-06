Pierwszy deweloper magazynowy w Urban Land Institute

Deweloper magazynowo-przemysłowy 7R przystępuje do Urban Land Institute.

Deweloper 7R dołączył do Urban Land Institute, organizacji non-profit łączącej ekspertów nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego.

Deweloperzy magazynowi stają się ważnymi architektami zrównoważonych rozwiązań w miastach - mówi prezes 7R.

Urban Land Institute (ULI) jest najstarszą i największą na świecie siecią interdyscyplinarnych ekspertów z dziedziny nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego. Jako organizacja non-profit, bada zagadnienia mające kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju terenów miejskich.

Dotąd to biura i sektor handlowy kreowały architekturę miast. Dziś ta odpowiedzialna rola przypada również magazynom, które stają się ważnym elementem miejskich krajobrazów, skupiając coraz większą część życia społeczności lokalnych. Firma 7R rozwija sieć magazynów ostatniej mili 7R City Flex, zlokalizowanych do 30 minut jazdy od centrów miast i usprawniających łańcuchy dostaw na ostatnim ich odcinku. Położenie tych obiektów w granicach administracyjnych polskich aglomeracji sprawia, że deweloper realnie kształtuje przestrzenie urbanistyczne kraju.

- Deweloperzy magazynowi stają się ważnymi architektami zrównoważonych rozwiązań w miastach, a rozwój i profesjonalizacja tego sektora oznaczają rosnącą odpowiedzialność jego przedstawicieli za środowisko, gospodarkę i społeczności lokalne. W 7R troska o środowisko oraz osoby skupione wokół naszych inwestycji to jeden z najważniejszych elementów naszej strategii biznesowej. Stworzyliśmy w strukturach firmy dział, który zajmuje się badaniem i rozwojem nowych rozwiązań proekologicznych dla naszych obiektów, dba o estetykę budynków, projektuje elementy małej architektury, które zwiększają komfort użytkowania przestrzeni, które tworzymy. Stawiamy też na partnerstwa i wymianę doświadczeń. Przystąpienie do ULI gwarantuje nam dostęp do światowej platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego budownictwa i trendów miejskich - mówi Tomasz Lubowiecki, prezes 7R.