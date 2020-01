Pierwszy etap Ideal Idea City Parku z pozwoleniem na użytkowanie

Park stanął na granicy Warszawy i Raszyna. Jego etap I objął hale H1 i H2. Swoje magazyny i biura znalazło w nich dziewięć firm. Obie hale są skomercjalizowane w stu procentach. Łączna powierzchnia najmu hal magazynowych wyniosła w H1 i H2 blisko 9000 mkw., natomiast powierzchnie biurowe objęły w obu halach ponad 2600 mkw.

- Jako wieloletni baczny obserwator i analityk sektora SBU w branży magazynowo-biurowej tak w Polsce, jak i na świecie mogę stwierdzić, że komercjalizacja I etapu City Parku przebiegła w rekordowo szybkim tempie co najmniej w historii naszej firmy, a myślę, że także w skali kraju mógł to być swoisty rekord. Nowatorskie projekty – a takim jest City Park – rządzą się w tej branży swoimi regułami i tutaj nic nie biegnie błyskawicznie już choćby ze względu na procesy dostosowawcze modułów magazynowych i biurowych pod bardzo wymagające specyfikacje najemców. W tych warunkach skomercjalizowanie blisko 12 tys. mkw. w sektorze SBU w ciągu niespełna 11 miesięcy należy poczytywać za rzadki i duży sukces. Ponieważ koncepcję City Parku w stu procentach przeszczepiamy obecnie na grunt Wrocławia mam zatem nadzieję, że będzie to także znaczący sygnał dla naszych dolnośląskich partnerów już obecnie zainteresowanych naszym obiektem przygotowywanym przy porcie lotniczym – mówi prezes IIF Jędrzej Dużyński.

Ideal Idea Formad jest w Polsce jednym z prekursorów konceptu SBU i krajowym liderem konceptu budynków łączących funkcję magazynową z najwyższej jakości biurem o standardzie klasy A. Daje to olbrzymią elastyczność techniczną, konfiguracyjną, funkcjonalną i kosztową skorelowaną z coraz popularniejszym miejskim trendem na powierzchnie LMD. Właśnie owo „Last Mile Delivery”, LMD, także legło u podstaw projektowania City Parku.

- Z naszym City Parkiem związały się jak dotąd korporacje i firmy z trzech kontynentów. Dodajmy – firmy wybitne w swoich branżach. Są to podmioty w fazie dynamicznego rozwoju na rynku polskim. Zarazem są to firmy bardzo wymagające, pragnące mieć w jednym miejscu wielofunkcyjną powierzchnię magazynową, produkcyjną lub serwisową dla swoich produktów, jak również prestiżowe, reprezentacyjne biuro w standardzie klasy A dla siebie i dla swoich partnerów biznesowych. Zjawiska te wystawiają naszej inwestycji jak najlepszą opinię. W wielu przypadkach sprostaliśmy nader precyzyjnym i mniej typowym wymaganiom naszych klientów w kwestii adaptacji zarówno konkretnych powierzchni najmu, jak i towarzyszących im specyficznych instalacji. Całkowicie sprawdza się nasza koncepcja olbrzymiej elastyczności konfiguracyjnej i funkcjonalnej oferowanych przez nas powierzchni. Nasz własny wewnątrzfirmowy zespół inżynierski projektuje hale parków magazynowo-biurowych inaczej niż ma to miejsce na rynku i jest to wysoce doceniane przez najemców - tak zakończenie I etapu komentuje prezes IIF.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!