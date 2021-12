Pierwszy etap Logistic Park Rzeszów LCube w komplecie

Do Grupy REN, która od 25 lat zajmuje się dystrybucją produktów spożywczych na terenie naszego kraju, dołączyła w ostatnim czasie drogeria internetowa Cocolita.

Komercjalizację obiektu o łącznej powierzchni 5,7 tys. mkw. zakończono przed planowanym na grudzień odbiorem inwestycji.

Cocolita.pl to drogeria internetowa, która w swojej ofercie ma bogaty asortyment. Miesięcznie serwis odwiedza ponad milion użytkowników.

- Dynamiczny wzrost, jaki zanotowaliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach i plany ekspansji firmy również poza granice Polski, to efekt konsekwentnej realizacji naszej strategii. Jeśli nadal chcemy dynamicznie się rozwijać, potrzebujemy stabilnych partnerów, również w zakresie powierzchni magazynowej, która decyduje o szybkim i sprawnym dostarczeniu towarów do klienta końcowego. Oferta LCube, okazała się w tym kontekście dla nas najlepsza, a negocjacje przebiegły szybko i sprawnie, dzięki czemu zabezpieczyliśmy sobie przestrzeń do dalszego rozwoju naszej firmy - mówi Hubert Górecki, dyrektor generalny Shoko sp. z o.o. właściciela sklepu Cocolita.pl.

Park przemysłowo-magazynowy w podrzeszowskiej Jasionce, to pierwsza inwestycja realizowana przez LCube w Polsce. Docelowo ma liczyć 24,4 tys. mkw. powierzchni klasy A.

- Szybka komercjalizacja pierwszego etapu jest dla nas potwierdzeniem, że lokalizacja jaką wybraliśmy na naszą inwestycję, była dobrze przemyślana, a format w jakim pracujemy spodobał się najemcom. Skupiamy się na tym, aby oferowane przez nas powierzchnie magazynowe były dopasowane do skali i planów rozwoju biznesu prowadzonego przez naszych partnerów i dużo uwagi poświęcamy na zrozumienie potrzeb najemców zarówno na etapie komercjalizacji, jak i w okresie jaki następuje po uruchomieniu parku magazynowo-przemysłowego. Pomimo tego, że jest to nasz pierwszy projekt pod marką LCube, to jestem przekonana, że nasz zespół dysponuje wieloletnim doświadczeniem, które pozwala sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie stawia obecnie przed deweloperami rynek magazynowy – mówi Aleksandra Kołbon, Head of Leasing.