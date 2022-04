Pierwszy etap MLP Bucharest West w pełni wynajęty. Ostatnie wolne miejsc zajmie Maracana

Spółka logistyczna Maracana podpisała umowę dotycząca zwiększenia powierzchni najmu w centrum logistycznym MLP Bucharest West. Teraz przestrzeń wykorzystywana przez najemcę wzrosła do ponad 10 tys. mkw. Spółka współpracuje z MLP Group od 2021 roku.

Maracana zwiększa wynajmowaną powierzchnię w parku logistycznym MLP Bucharest West.

Maracana działa na rynku rumuńskim od ponad 30 lat.

Firma działa z MLP Group od 2021 roku.

- Cieszymy się, że możemy rozszerzyć współpracę z MLP Group i umocnić nasze partnerstwo oparte na wspólnych wartościach i wizji. Doceniamy profesjonalizm i elastyczne podejście dewelopera. Liczymy na dalszą współpracę w celu zapewnienia naszym klientom jak najwyższej jakości. Przy wynajmie powierzchni zawsze polegamy na wsparciu JLL i jesteśmy wdzięczni za kolejny sprawny i dobrze zorganizowany proces - oświadczył Eugen Supuran, dyrektor zarządzający Maracana.

Dzięki podpisanej transakcji ponad 22 tys. mkw. powierzchni wybudowanej w I etapie parku logistycznego MLP Bucharest West, zostało już w pełni wynajęte.

- To dla nas duża satysfakcja, że obecny najemca zdecydował się na zwiększenie wynajmowanej przestrzeni w centrum logistycznym MLP Bucharest West. Podpisana umowa potwierdza, że nasza oferta spełnia w pełni oczekiwania Maracany. Zawsze podchodzimy elastycznie do indywidualnych potrzeb naszych partnerów biznesowych. Nasz projekt w Rumunii został wybudowany spekulacyjnie, w efekcie czego byliśmy w stanie szybko sprostać oczekiwaniom klienta, który potrzebował przestrzeni magazynowej od zaraz. Ponadto lokalizacja naszego centrum logistycznego jest niewątpliwie dużym atutem dla potencjalnych podmiotów. Jednocześnie bardzo dziękuję zespołowi JLL za wsparcie, zaangażowanie i profesjonalizm – powiedziała Agnieszka Góźdź, dyrektor sprzedaży w MLP Group S.A.

MLP Bucharest West to park logistyczno-produkcyjny, którego docelowa powierzchnia to aż 99 000 m2. Centrum zlokalizowane jest w kluczowym regionie kraju, zaledwie 15 km od stolicy, i posiada bezpośredni dostęp do obwodnicy miasta i autostrady A1. Doskonała lokalizacja centrum dystrybucyjnego jest niewątpliwie jednym z jego głównych atutów, gwarantującym szybką i efektywną obsługę logistyczną.

Przy realizacji transakcji MLP Group korzystała ze wsparcia JLL, która odpowiada za komercjalizację całej inwestycji w Rumunii. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z dalszego umacniania naszej wieloletniej współpracy zarówno z wynajmującym, MLP Group, jak i najemcą, firmą Maracana. Podpisana nowa umowa to nasz szósty projekt z Maracaną, której pomogliśmy wynająć już łącznie około 24 000 m². Jesteśmy zaszczyceni obdarzonym zaufaniem. Jak zawsze, jesteśmy bardzo wdzięczni firmie MLP, niezawodnemu partnerowi, który podziela nasze wartości i cele oraz wykracza poza nie, aby spełnić oczekiwania i potrzeby klientów – podkreślił Ionuţ Grigoraş, Senior Consultant Industrial Department w JLL Romania.