Ostatnia z czterech hal powstająca w MLP Business Park Berlin została w 100 proc. wynajęta. Z przygotowywanych 5,8 tys. mkw. powierzchni korzystać będzie czterech najemców.

MLP Group skomercjalizował w całości budowany spekulacyjnie MLP Business Park Berlin. Zostało to osiągnięte jeszcze przed zakończeniem budowy ostatniego obiektu wchodzącego w skład kompleksu.

Ukończenie inwestycji i przekazanie do użytkowania gotowego obiektu planowane jest w grudniu br.

W efekcie cały park, będący pierwszym projektem typu Urban/City Logistics zrealizowanym przez MLP Group, osiągnął pełne obłożenie oferowanych łącznie 18 tys. mkw.

Po ukończeniu i wprowadzeniu się najemców do trzech pierwszych hal, również czwarta została w pełni wynajęta. Realizowane 5,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni wykorzystywane będzie przez cztery firmy. Do zróżnicowanego grona najemców dołączą: Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie, Dassbach Küchen specjalizujący się w wyposażeniu kuchni, firma eventowa STL oraz dostawca usług logistycznych Girr Logistik.

Dla logistyki miejskiej

MLP Business Park Berlin jest pierwszym projektem typu Urban Logistics zrealizowanym przez MLP Group. Składa się z czterech hal o łącznej powierzchni 18 tys. mkw. na działce o powierzchni około 5 hektarów mieszczącej się niedaleko centrum Berlina. Użytkownicy będą mieli dostęp do modułów liczących co najmniej 750 mkw., z których każdy może być elastycznie dzielony i dostosowywany do indywidualnych potrzeb. Wysokość budynków wynosi 8 metrów. Dzięki doskonałej lokalizacji i połączeniu z drogą B101, Berliner Ring (A10) i Portem Lotniczym Berlin Brandenburg, do którego można dotrzeć samochodem w ciągu zaledwie 30 minut, Business Park jest atrakcyjny dla najemców z wielu różnych branż, w tym specjalizujących się w lekkiej produkcji, jak również działalności handlowej i usługowej.

Pełne wynajęcie MLP Business Park Berlin jeszcze przed zakończeniem budowy to dla nas wielki sukces. Cel, jakim było zapewnienie użytkownikom z różnych sektorów, a w szczególności małym i średnim firmom, odpowiedniej powierzchni w doskonałej lokalizacji, został zrealizowany. Witamy czterech nowych najemców i życzymy im udanej przyszłości w MLP Business Park - powiedział Andreas R.W. Wahlen, Manager - Business Development & Acquisitions w MLP Group.

W trosce o naturę

W zakresie zrównoważonego i energooszczędnego rozwoju MLP Group dąży do uzyskania dla budynku certyfikatu DGNB Gold. Innowacyjna koncepcja przewiduje instalację systemu fotowoltaicznego dla niskoemisyjnego zaopatrzenia w energię, jak również dużą liczbę stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Ponieważ park biznesowy jest budowany na terenie greenfield, deweloper w ramach ochrony przyrody i gatunków zabezpieczył również okoliczny teren dla występujących tu jaszczurek oraz zainstalował skrzynki lęgowe i siedliska dla gadów.

- Dla nas jako dewelopera ważne jest, aby realizować projekty w sposób zrównoważony. Oprócz zastosowania najnowszych technologii, w Berlinie szczególnie ważne było ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni i terenu. Dlatego cieszymy się, że udało nam się opracować innowacyjną koncepcję, która spełnia nasze ekologiczne i społeczne zobowiązania – podkreślił Andreas M. Bertsch, Senior Technical Project Manager w MLP Group.

Projekt na ukończeniu

Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę parku biznesowego odbyła się w styczniu 2020 r., a pierwsze powierzchnie w halach zostały oddane do użytkowania w czerwcu 2021 r. W grudniu 2021 r. MLP Group rozpoczęło budowę ostatniej – czwartej hali, która zostanie ukończona w grudniu br.

Finansowanie ostatniej fazy budowy zapewnił Bayerische Landesbank (BayernLB). Za pozyskiwanie najemców odpowiedzialne były firmy świadczące usługi na rynku nieruchomości CBRE Deutschland i Jones Lang LaSalle.

