CTP, inwestor i deweloper obecny na Pomorzu od marca tego roku, rozpoczyna prace konstrukcyjne pod budowę nowego kompleksu przemysłowo-magazynowego w Gdańsku.

CTPark Gdańsk Port znajduje się na działce pomiędzy terminalem Baltic Hub, do którego bezpośrednio zawijają statki z Azji i Pacyfiku, a autostradą A1.

Blisko 37 tys. mkw. powierzchni pierwszej hali, w kluczowej dla logistyki transgranicznej lokalizacji, będzie oddane do użytkowania jeszcze w tym roku.

Fundamenty zostały już położone, a prace wchodzą w kolejny etap.

Właśnie zamontowano pierwszy słup konstrukcji nośnej dachu.

W ramach kompleksu CTP zrealizuje dwa budynki o łącznej powierzchni 117 tys. mkw., spełniające wymogi zrównoważonego budownictwa. Dachy obu obiektów zostaną przystosowane do instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,6 MWp odpowiadającej zapotrzebowaniu na energię 2 tys. domów mieszkalnych. Inwestycja będzie też gotowa do podpięcia nowoczesnej automatyki systemów wewnętrznych i zewnętrznych.

Za realizację projektu w pełni odpowiada CTP – jest nie tylko inwestorem, ale i generalnym wykonawcą kompleksu. To model operacyjny, który deweloper zaimplementował ze swoich bardziej rozwiniętych rynków.

- Do tej pory wybudowaliśmy w kraju ponad pół miliona mkw. kompleksów przemysłowo-logistycznych. CTPark Gdańsk Port to nasz debiut na Pomorzu i inwestycja o silnym potencjale biznesowym z uwagi na dostęp do infrastruktury portowej oraz kluczowych węzłów komunikacyjnych, jak również świetną kadrę pracowniczą. Przewidujemy dalszy wzrost znaczenia regionu i zamierzamy nadal mocno inwestować w kraju, rozbudowując ten i podobne projekty oraz zachowując je we własnym portfelu - wyjaśnia Bogi Gabrovic, Deputy Country Head w CTP Poland.

Przyjęty model biznesowy umożliwia nam realizację nieruchomości spekulacyjnych, które są dostępne dla najemców od zaraz. Ma to ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się państw w Europie pod względem powierzchni przemysłowo-magazynowej - mówi Bogi Gabrovic.

CTPark Gdańsk Port jest już częściowo skomercjalizowany. W maju tego roku firma poinformowała, że 25 400 mkw. powierzchni zajmie międzynarodowy deweloper energii odnawialnej, dystrybutor i dostawca usług oraz rozwiązań dla branży energetycznej. Do budynku wkrótce ma wprowadzić się także kolejne przedsiębiorstwo, a CTP prowadzi negocjacje z następnymi podmiotami.

W pobliżu CTPark Gdańsk Port deweloper zrealizował również inwestycję towarzyszącą budowie kompleksu. We współpracy z Fundacją Gdańską, zrewitalizował tereny przy Drodze do Wolności. Obszar o powierzchni ponad 1 700 mkw., na którym przed laty znajdował się historyczny budynek stoczniowej stołówki, został przekształcony w miejsce wydarzeń kulturalnych i spotkań organizowanych z inicjatywy organizacji pozarządowych. Projekt ten jest odpowiedzią CTP na potrzebę transformacji terenów miejskich i wspierania różnego rodzaju inicjatyw społecznych.

