Firma Panattoni otrzymała ocenę „Outstanding” w systemie BREEAM International New Construction dla Panattoni Park Szczecin III (hala A i B).

To pierwszy tak wysoki poziom certyfikacji na rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce dla nowo wybudowanej inwestycji.

Jej realizację poprzedziły szczegółowe analizy kosztów życia (LCC) i cyklu życia (LCA) obiektu na okres 60 lat.

W trakcie budowy dokładnie monitorowano zużycie energii i wody oraz ograniczano szkodliwe emisje CO2, a po zakończeniu budowy wykonana została termowizja.

Hale przystosowano do zmian klimatu oraz ewentualnej zmiany ich przeznaczenia w przyszłości.

Inwestycja znajduje się zaledwie 500 m od komunikacji miejskiej i jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Panattoni był pierwszym deweloperem, który certyfikację budynków metodą BREEAM International New Construction wprowadził do standardu realizacji swoich inwestycji, stając się liderem zielonej rewolucji w budownictwie przemysłowym.

Poziom Outstanding potwierdza, że w takim obiekcie zastosowano bardzo szeroką paletę rozwiązań prośrodowiskowych i prospołecznych, co doskonale wpisuje się w naszą politykę „Go Earthwise with Panattoni”. Udało nam się go osiągnąć w zaledwie cztery lata od wdrożenia systemu certyfikacji BREEAM do standardu naszych realizacji. To efekt dużego zaangażowania wielu osób, od zespołu Panattoni, przez generalnych wykonawców, po asesorów, którzy prowadzą nas przez cały proces certyfikacji. Wzajemne zrozumienie idei zielonego budownictwa pozwala nam dostarczać coraz bardziej zrównoważone obiekty, a do tego doskonale zoptymalizowane w eksploatacji – mówi Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni.

Zaimplementowane rozwiązania. Panattoni Park Szczecin III położony jest w stolicy województwa zachodniopomorskiego przy ul. Kniewskiej. Dwie certyfikowane hale zajmują łącznie ponad 30 000 mkw.

Zielone życie magazynu

Realizację inwestycji poprzedziła szczegółowa analiza kosztów życia obiektu (LCC), a budynki przystosowano do zmian klimatu. Przygotowano również plan adaptacji ich funkcjonalności w zakresie zarówno samych budynków, jak i ich systemów do ewentualnych zmian przeznaczenia w przyszłości.

Dla inwestycji przeprowadzono ocenę ryzyka powodziowego (niska) oraz spływu wód powierzchniowych. Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju przebiegł sam proces budowy - w trakcie prac budowlanych deweloper monitorował zużycie energii elektrycznej, wody oraz wpływ transportu, śledząc emisję CO2.

Wykorzystywano przy tym materiały i produkty z certyfikatem oraz takie, które są odporne na zniszczenie i nie ulegną degradacji wraz ze zmianą klimatu. Recykling na budowie przekroczył 95 proc. Aż 96,46 proc kruszywa używanego na budowie pochodziło z odzysku. Pomocne było w tym posiadanie przez generalnego wykonawcę ISO 14001 oraz szczegółowych polityk dotyczących środowiska, odpadów oraz pozyskiwania materiałów ze zrównoważonych źródeł.

W obiekcie zastosowano szereg rozwiązań z zakresu oszczędności wody. Nowoczesne technologie – m.in. urządzenia zapobiegające niekontrolowanym wyciekom, wodooszczędna armatura czy czujki ruchu - pozwoliły na ograniczenie zużycia wody o 57,6 proc. Jej zużycie zmniejszono o ponad połowę w stosunku do modelu bazowego. W efekcie tych działań udało się ograniczyć emisję CO2 o 50,8 proc.

W trosce o dobrostan pracowników

W pomieszczeniach biurowych zadbano o zwiększony dostęp światła dziennego. Przestrzenie zostały zbadane pod kątem komfortu termicznego, czy odpowiedniej akustyki. Panattoni zapewniło też ułatwiony dostęp dla pracowników o różnej sprawności fizycznej i wieku, w tym m.in. schodołaz dla osób z niepełnosprawnościami.

Opracowano plan bezpiecznego poruszania się po obiekcie, którego elementem są m.in. przejścia dla pieszych oraz osobne drogi dla pieszych i aut pracowników, niekolidujące z trasami, którymi jeżdżą samochody dostawcze. Deweloper postawił też na zrównoważony transport, dostarczając m.in. infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych oraz rowerową. Do przystanku autobusowego jest przy tym zaledwie 500 metrów. Pracownicy obiektów zyskali też dostęp do żywności na ciepło, mogą pobrać gotówkę z bankomatu oraz korzystać z siłowni i miejsc do rekreacji.

Wokół inwestycji zadbano także o tereny zielone, zwiększając bioróżnorodność miejscowego ekosystemu. Zasadzono m.in. 21 klonów i jarzębów, 8 dębów szypułkowych, ponad 200 różnorakich krzewów, jak dereń czy bez czarny oraz wysiano trawy. Te nasadzenia nie wymagają podlewania i opierają się wyłącznie na opadach deszczu, o każdej porze roku, co potwierdza raport wykwalifikowanego ekologa. Tworzone przez Panattoni proekologiczne łąki i parki kieszonkowe utrzymują wilgoć, zapobiegają erozji ziemi, obniżają temperaturę powietrza, a także są jednym z najskuteczniejszych producentów tlenu i pochłaniaczy dwutlenku węgla. Odpowiedni dobór roślin pozwala też dostarczyć pożywienie i schronienie lokalnej faunie.

Certyfikatów przybywa

Warto zaznaczyć, że o ile Panattoni Park Szczecin III pozostaje pierwszym certyfikowanym na poziomie Outstanding obiektem w Polsce, to nie jest jedynym w europejskim portfolio Panattoni. W 2020 r. deweloper pozyskał certyfikację BREEAM na poziomie Outstanding dla swojego obiektu w czeskim Chebie. Obecnie realizowane są tam kolejne inwestycje, które mają również osiągnąć ten poziom. Podobnie w Polsce. Do tej pory Panattoni ukończyło certyfikację środowiskową dla obiektów w Europie o łącznej powierzchni ponad 10 mln m kw., a na ocenę czeka kolejne 6,5 mln.

