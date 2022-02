Pierwszy w Toruniu magazyn typu silos na półmetku

Rozbudowa centrum logistycznego Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych jest na półmetku. Już niedługo przy ul. Przelot 39 do użytku zostanie oddany pierwszy w Toruniu magazyn typu silos.

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych wkrótce zakończą rozbudowę swojego centrum logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu.

Będzie to pierwszy tego typu magazyn w mieście. Jest to obiekt typu silos, w którym regały służą nie tylko do przechowywania towarów, ale pełnią rolę elementów konstrukcyjnych budynku, podtrzymując konstrukcję nośną.