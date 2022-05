Pilkington w Ostrołęce zakończył inwestycję. Od czerwca może dwa razy więcej

W ostatnich latach producent szkła, Pilkington IGP modernizował i rozbudowywał oddziały w Krakowie i Skierniewicach, a także uruchomił nowy zakład przetwórstwa szkła w Białymstoku.

Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej części przewidziano na 31 maja 2022 roku.

Pilkington IGP w Ostrołęce zapewni nowe miejsca pracy.

Walka Pilkington IGP w Ostrołęce o bycie liderem

Zwiększenie możliwości ostrołęckiego zakładu podzielono na dwa etapy. Między czerwcem a grudniem 2020 roku wybudowano nową halę produkcyjną, a także uruchomiono dwa stoły do rozkroju oraz jedną linię do produkcji szyb zespolonych. Drugi etap rozpoczął się w marcu 2022 roku i zakończył miesiąc później. W jego ramach uruchomiono stół do rozkroju szkła oraz linię do produkcji szyb zespolonych. Prace związane z rozbudową nie przeszkodziły w normalnym funkcjonowaniu zakładu i nie opóźniły realizacji zamówień. Projekt zrealizowała firma ANNA-BUD z Bilczy.

Zwiększenie możliwości produkcyjnych oznacza również nowe miejsca pracy – których powstało 80. Po zapełnieniu wszystkich wakatów łączna liczba pracowników fabryki będzie liczyć 165 pracowników. Łączna wartość realizacji inwestycji wyniosła około 40 milionów złotych.

Pilkington IGP w Ostrołęce zyskał nowe możliwości

W ramach rozbudowy zakład uzyskał blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej. Doposażono go w trzy stoły do rozkroju szkła z systemami załadowczymi oraz dwie linie do produkcji szyb zespolonych, co pozwoli na ich efektywniejszą produkcję. W Ostrołęce produkuje się m.in. jedno i dwukomorowe szyby zespolone Pilkington Insulight™ Therm, które zapewniają wysoką izolacyjność cieplną w budynku dzięki szybom niskoemisyjnym z serii Pilkington Optitherm™. Produkty z tej gamy umożliwiają zatrzymanie ciepła we wnętrzach budynku, co zmniejsza rachunki za ogrzewanie, a także ma wymierny i pozytywny wpływ na środowisko. Szyby tego typu stosuje się w fasadach, oknach oraz dachach.

- Cieszymy się, że rozbudowa ostrołęckiego zakładu dobiegła końca – mówi Krzysztof Granicki, prezes Pilkington Polska i Pilkington IGP. – Dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt, a w szczególności pracownikom firmy ANNA-BUD, która czuwała nad całością. Nowe możliwości zakładu pozwolą zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na nasze produkty, a także dają nam przewagę operacyjną na rynku. Sektor budowlany nieustannie się zmienia. Chcemy nie tylko dotrzymywać mu kroku, ale przede wszystkim być liderem w branży i kształtować zachowania innych – dodaje.

Kolejne plany i oficjalne otwarcie od Pilkington

Rozbudowa fabryki Pilkington IGP w Ostrołęce nie jest ostatnią inwestycją spółki. Ma ona dalej w planach rozwijać swoje zakłady, a także opracowywać nowe, wyspecjalizowane rodzaje szkieł. W planach na najbliższe lata przewidziano m.in. dalsze działania w zakresie transformacji energetycznej, co zmniejszy wpływ środowiskowy firmy.

