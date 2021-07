PKN Orlen szuka miejsc na automaty do odbioru paczek

Od 1 września 2021 Paczkę w Ruchu zastąpi Orlen Paczka. Udostępnieniu sieci nowoczesnych automatów do nadawania i odbierania paczek towarzyszą zmiany: dostawa paczek już kolejnego dnia roboczego po nadaniu, 5,5 tys. punktów do końca roku, w tym 500 automatów paczkowych.

Za obsługę klienta odpowiadają Orlen i firma kurierska dostarczająca przesyłki. W 2021 r. operatorem logistycznym będzie Ruch – dostawca znanej na rynku usługi Paczka w Ruchu, a następnie inni kurierzy.

Od 1 września 2021 Paczkę w Ruchu zastąpi Orlen Paczka. Udostępnieniu sieci nowoczesnych automatów do nadawania i odbierania paczek towarzyszą zmiany: dostawa paczek już kolejnego dnia roboczego po nadaniu, aplikacja mobilna dla odbiorców, nowe centra logistyczne i połączenia kurierskie, 5,5 tys. punktów do końca roku, w tym 500 automatów paczkowych, docelowo ponad 10 tys. punktów nadań i odbiorów przesyłek.

Orlen ponosi wszelkie koszty prac przygotowawczych

Za przygotowanie miejsca pod automat paczkowy odpowiada wyspecjalizowana firma działająca na zlecenie Orlenu. Grunt może przygotować także właściciel we własnym zakresie, według przekazanych wytycznych. Orlen ponosi wszelkie koszty prac przygotowawczych. Za obsługę klienta odpowiadają Orlen i firma kurierska dostarczająca przesyłki. W 2021 r. operatorem logistycznym będzie Ruch – dostawca znanej na rynku usługi Paczka w Ruchu, a następnie inni kurierzy.

Podmiot dokonujący zgłoszenia powinien dysponować prawem do swobodnego zarządzania gruntem, tj. być właścicielem terenu lub przedstawicielem podmiotów prawnych, w tym spółdzielni, wspólnoty, dewelopera, spółki z prawem do poddzierżawy terenu itp.

W tym roku 40 punktów Orlen w Ruchu. Docelowo 900

Maszyny paczkowe Orlenu są wielomodułowe, co oznacza, że można elastycznie dopasowywać ich wielkość i kształt do dostępnej powierzchni, operując liczbą modułów. Automat w wersji prostej ma wymiary 468x64x220 cm, ale firma montuje także urządzenia w kształcie liter „L” lub „U”. Szerokość jednego modułu to 52 cm. Firma jest zainteresowana montażem urządzeń składających się z co najmniej dziewięciu modułów w dowolnej konfiguracji.

