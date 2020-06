PKP Cargo rozbuduje swój największy terminal intermodalny

Spółka PKP Cargo Terminale podpisała umowę na modernizację i rozbudowę terminalu intermodalnego w Małaszewiczach. Inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2021, a planowany koszt całkowity projektu to ponad 30,6 mln zł netto.

Podstawowe prace budowlano-montażowe w terminalu w Małaszewiczach wykona spółka Transbet z Białej Podlaskiej. Firma Cargotec Finland dostarczy terminalowi suwnicę kołową, a Instytut Pojazdów Szynowych Tabor z Poznania nowoczesny ciągnik szynowo-kołowy do prowadzenia prac manewrowych przy obsłudze jednostek intermodalnych. Terminal wzbogaci się także o kolejny reachstacker do przeładunku kontenerów, który wyprodukuje ZEPPELIN Polska.

Inwestycja w Małaszewiczach otrzymała unijne dofinansowanie w wysokości ponad 12,8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Dzięki temu projektowi inwestycyjnemu znacznie usprawnimy proces obsługi pociągów intermodalnych i podniesiemy zdolności przeładunkowe Małaszewicz – mówi Jacek Rutkowski, prezes PKP Cargo Terminale. – To ma ogromne znaczenie dla podniesienia konkurencyjności Małaszewicz na Nowym Jedwabnym Szlaku, ale pośrednio pozytywnie wpłynie także na obsługę pociągów masowych – dodaje Jacek Rutkowski.

Prezes PKP Cargo S.A. Czesław Warsewicz podkreśla, że Grupa koncentruje się na inwestycjach w segment intermodalny, gdyż w ten sposób realizuje strategię rozwoju. – Dostrzegamy coraz większe znacznie transportu multimodalnego w polskiej i europejskiej gospodarce, rynek potrzebuje nowoczesnych rozwiązań logistycznych i dlatego musimy podnosić nasze zdolności operacyjne w zakresie nie tylko przewozu, ale i obsługi ładunków w terminalach – wyjaśnia prezes Warsewicz.

Małaszewicze to największy terminal intermodalny w Grupie PKP Cargo, nazywany także bramą dla Chin do Unii Europejskiej, gdyż tędy przepływa największy strumień ładunków wysłanych drogą lądową z Azji Wschodniej do UE i w odwrotnym kierunku.

