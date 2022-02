Plan FM Logistic na 2022 rok – rozwój usług transportowych

Aktywność transportu drogowego towarów generuje ok. 51 proc. obrotów FM Logistic w regionie Centralnej Europy. Chcąc umocnić tę część działalności, firma zamierza w tym roku skupić się m.in. na rozwoju drobnicy krajowej i zagranicznej oraz sieci dystrybucyjnej.

FM Logistic posiada 17 platform logistycznych oraz sieć magazynów przeładunkowych, 16 w Polsce, po 8 na Węgrzech i w Czechach oraz 2 na Słowacji.

Sieć jest stale rozwijana tak, aby zoptymalizować obsługę klientów i sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku.

W ciągu ostatniego roku obroty działalności transportowej firmy w regionie wzrosły o niemal 10 proc.

Operator planuje też na szerszą skalę wprowadzić nowe usługi z zakresu logistyki miejskiej. Zadania te powierzono Jackowi Oraczewskiemu, który z początkiem 2022 objął stanowisko Central Europe Transport Director.

FM Logistic planuje dalsze inwestycje w rozwój transportu drobnicowego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, modernizację i cyfryzację aktywności m.in. poprzez nowoczesne systemy i narzędzia usprawniające pracę administracyjną, czy śledzenie dostaw w czasie rzeczywistym.

W ramach dynamicznego rozwoju usług dla omnichannel operator zamierza też wzmocnić swoją obecność w kanale e-commerce również w transporcie, między innymi poprzez wdrożenie na szerszą skalę usług logistyki miejskiej. Koncepcja ta obejmuje dostawy na terenie miast, zarówno paletowe lub paczkowe do odbiorców B2B; dostawy B2C do konsumenta z bogatą propozycją usług dodatkowych (wniesienie, montaż, itp.) oraz magazyny miejskie, tj. ‘dark store’ wewnątrz miast oraz zlokalizowane na obszarach podmiejskich. Takie rozwiązania na dużą skalę funkcjonują już w FM Logistic we Włoszech, Hiszpanii i Francji.

Pozycja FM Logistic w regionie Europy Centralnej

- Aktywność transportowa FM Logistic w regionie Europy Centralnej jest jedną z największych w całym FM Logistic na świecie. Chcemy tę pozycję utrzymać i rozszerzyć portfolio naszych klientów o inne branże nie tylko doskonaląc i rozwijając wachlarz naszych usług, ale też wzmacniając filary, na których tę aktywność zbudowaliśmy - mówi Jacek Oraczewski, Central Europe Transport Director, FM Logistic.