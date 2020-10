Pneuhage Serwis Opon wchodzi do MLP Poznań

Europejski dystrybutor opon i felg otrzyma ok. 6 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni magazynowej. Spółkę podczas negocjacji reprezentowała firma JLL.

Najemca podpisał z MLP Group umowę dotyczącą najmu około 6 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni w parku logistycznym MLP Poznań. Z tego na cele magazynowe przeznaczonych będzie ok. 5,7 tys. mkw., a część biurowo-socjalną stanowić będzie ok. 225 mkw. Przekazanie gotowego obiektu planowane jest na styczeń 2021 r.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z zawarcia nowej umowy najmu. Rynek magazynowy w okolicach Poznania cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem wśród najemców. Nasz projekt MLP Poznań aktualnie oferuje 4 budynki o łącznej powierzchni najmu prawie 49 tys. m kw. natomiast docelowa jego przestrzeń to prawie 90 tys. mkw. Niewątpliwym atutem tego parku to przede wszystkim atrakcyjna lokalizacja oraz dostosowanie magazynów do indywidualnych potrzeb naszych klientów – mówi Agnieszka Góźdź Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A.

Pneuhage Serwis Opon Sp. z o.o. to niezależny specjalista w dziedzinie ogumienia, z centralą i działem dystrybucji hurtowej w Poznaniu oraz siecią Pneuhage Partner System zrzeszającej profesjonalne warsztaty w całej Polsce. Grupa specjalizuje się w sprzedaży ogumienia, felg stalowych i aluminiowych oraz profesjonalnym doradztwie dla klientów flotowych. Spółka dystrybuuje opony wszystkich renomowanych marek: Bridgestone, Continental, Dunlop, Falken, Firestone, Fulda, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli, Riken, Tracmax, Uniroyal, Westlake oraz markę własną opon i felg aluminiowych Platin.

- Wybierając przestrzeń magazynową, od początku zależało nam, aby była zlokalizowana w sąsiedztwie Poznania. To zapewnia nam sprawną komunikację z naszą centralą, a także gwarantuje optymalne połączenie z innymi regionami Polski, co jest kluczowe ze względu na dystrybucję, którą prowadzimy. Magazyn realizowany przez MLP będzie też w pełni dostosowany do wymagań naszego biznesu - tłumaczy Marcin Wawrzyniak, Członek Zarządu, Pneuhage Serwis Opon.

Projekt MLP Poznań zlokalizowany jest w miejscowości Koninko, w pobliżu drogi ekspresowej S11 łączącej Poznań z Katowicami. Park znajduje się ok. 16 km od centrum Poznania i 4 km od autostrady A2. Docelowo inwestycja będzie obejmować 90 tys. mkw. powierzchni magazynowo –produkcyjnej, które powstaną na terenie o powierzchni 19 ha.

- Współpraca pomiędzy Pneuhage, a firmą MLP jest kolejnym pozytywnym przykładem tego, w jaki sposób deweloperzy magazynowi wychodzą naprzeciw potrzebom najemców. W tym przypadku przygotowanie przestrzeni poprzedziła kompleksowa analiza między innymi w zakresie przepisów przeciwpożarowych, dzięki którym obiekt spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa w zakresie składowania opon - tłumaczy Klaudia Dąbroś, Konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL.