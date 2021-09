Poczta Polska szuka kurierów i pracowników sortowni

Poczta Polska szuka pracowników do sortowni oraz kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów do 3,5t w takich miejscach jak: Szczecin, Koszalin, Niepołomice, Lublin, Łódź, Pruszcz Gdański, Kielce, Olsztyn, Ostrołęka, Białystok, Katowice, Wrocław, Siedlce, Ciechanów, Lisi Ogon i Zabrze. Na kandydatów czeka blisko 500 miejsc pracy, zarówno w ramach umów etatowych, jak i umów zlecenia.