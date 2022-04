Poczta Polska z nową halą sortowni w Szczecinie

Poczta Polska rozpoczęła działalność w nowej sortowni w Szczecinie. Obiekt zlokalizowany jest w lewobrzeżnej części Szczecina przy ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 1A i liczy ponad 8 tys. mkw. Powierzchnia magazynowa wraz z 26 dokami rozładunkowymi to ponad 7 tys. mkw., zaś biurowo-socjalna na dwóch kondygnacjach zajmuje ok. 1 tys. mkw.

Poczta Polska realizuje projekt transformacji sieci logistycznej do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek KEP.

Istotnym elementem tych zmian jest strategiczny projekt Architektury Sieci Logistycznej, który zakłada unowocześnienie i przyspieszenie obecnej sieci logistycznej.

Jednym z realizowanych obecnie przedsięwzięć jest pozyskanie drugiego obiektu logistycznego w obszarze Warszawy.

Nowa hala szczecińskiej sortowi zapewnia nie tylko odpowiednią powierzchnię do opracowywania i składowania rosnącego wolumenu przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych) oraz przesyłek paletowych, lecz także większą liczbę doków załadunkowo-rozładunkowych do obsługi pojazdów z przesyłkami kierowanymi do i ze Szczecina. Zwiększył się także obszar przeznaczony na miejsca parkingowe dla kurierów i innych pojazdów, obsługujących przesyłki dla tego regionu. Usprawni to przepustowość i efektywność pracy.

– Nasza strategia zakłada znaczące wzrosty przychodów z przesyłek kurierskich oraz rozwój usług logistycznych. To szansa dla Poczty Polskiej, której potencjał jako największej w kraju spółki logistycznej, jest naprawdę ogromny. W tym celu pozyskujemy między innymi nowe hale do sprawnej obsługi różnego rodzaju przesyłek. Wprowadzenie tych zmian jest odpowiedzią na oczekiwania klientów w zakresie sprawnej i terminowej obsługi – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Celem jest unowocześnienie sieci logistycznej Poczty Polskiej

Nowy obiekt zlokalizowany jest w lewobrzeżnej części Szczecina przy ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 1A i liczy ponad 8 tys. mkw. Powierzchnia magazynowa wraz z 26 dokami rozładunkowymi to ponad 7 tys. mkw., zaś powierzchnia biurowo-socjalna na dwóch kondygnacjach zajmuje ok. 1 tys. mkw. Do dyspozycji jest także 31 miejsc parkingowych. Umowa najmu obiektu w Szczecinie została zawarta na pięć lat.

– Naszym celem jest unowocześnienie obecnej sieci logistycznej Poczty Polskiej, które w perspektywie najbliższych lat pozwoli na dalszy rozwój biznesu w obszarach KEP, e-commerce, usług logistycznych i międzynarodowych. Nowa hala pozwoli na poprawę efektywności sieci logistycznej, zapewnienie terminowości D+1 dla przesyłek kurierskich oraz większy komfort pracy – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Obiekt będzie wyposażony w 12 bram dużych oraz 14 bram kurierskich. Niezbędne prace budowlane i wykończeniowe, w związku z dostosowaniem obszaru do wymagań Spółki, wykonał właściciel nieruchomości. Dotychczas wykorzystywane przez Pocztę Polską obiekty przy ul. Dworcowej w Szczecinie oraz w Mierzynie nie spełniały warunków, jakie postawiła Spółka w związku z planami rozwoju swoich usług.

– Istotnym elementem naszej polityki zarządzania nieruchomościami jest pozyskiwanie nowych lokalizacji tam, gdzie przewidujemy rozwój infrastruktury logistycznej. Zarządzanie majątkiem ma ścisły związek z celami biznesowymi spółki. Nowa, lepsza infrastruktura przeładunkowa i lepszy stan techniczny obiektów przełożą się na wzrost efektywności obsługi przesyłek i poprawę warunków pracy. Dlatego też między innymi pozyskujemy nowoczesne obiekty, takie jak ten w Szczecinie – podkreśla Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Transformacja sieci logistycznej Poczty Polskiej

Nowa powierzchnia operacyjna Poczty Polskiej będzie pełniła funkcję węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych nadchodzących z innych sortowni w kraju oraz z własnego obszaru działania. Równolegle toczą się prace związane z uruchomieniem sorterów do automatycznego rozdziału przesyłek KEP w istniejących jednostkach logistycznych Poczty Polskiej we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą.