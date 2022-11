Nowa inwestycja powstaje na Dolnym Śląsku, w pobliżu granicy z województwem wielkopolskim, a jej lokalizacja gwarantuje świetne połączenie z najważniejszymi rynkami w kraju i zagranicą.

Cały park zostanie wybudowany w standardzie klasy A. Budynek będzie miał wysokość 12 m oraz wzmocnioną nośność posadzki do 8 t/mkw, co pozwoli najemcom na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni składowania, a także obniżenie kosztów najmu i eksploatacji. Na terenie centrum magazynowego znajdzie się duży i wygodny parking dla najemców oraz ich kontrahentów. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Rex-Bud Budownictwo.

W inwestycji w Korzeńsku zastosowane zostaną zielone rozwiązania m.in. wybudowana zostanie farma fotowoltaiczna, która zapewni najemcom tani i ekologiczny prąd. Nowy park magazynowy będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent.

Hillwood zadba również o bezpieczny i sprawny dojazd do inwestycji budując drogę gminną – od centrum logistycznego, aż do węzła Korzeńsko na drodze S5. Wzdłuż drogi wybudowane zostaną chodniki oraz zainstalowane nowoczesne oświetlenie. Nowa droga posłuży nie tylko naszym najemcom, ale również społeczności lokalnej. Całkowity koszt inwestycji drogowej wyniesie ponad 1 mln euro.

Cieszę się, że dziś możemy mówić o finalizacji projektu, nad którym prace trwały przez kilka ostatnich lat. Jestem przekonany, że wybór naszej gminy przyniesie inwestorom wymierne korzyści, a zalety lokowania swojego biznesu wzdłuż drogi S5 odkryją kolejne firmy, które wkrótce także wybiorą ten teren do inwestowania. Z perspektywy Żmigrodu tak duża inwestycja oznacza znaczny wzrost liczby miejsc pracy, a także dochodów własnych gminy. Zawsze mówimy, że chcemy być gminą od A do Ż – aby zarówno biznes, jak i mieszkańcy znaleźli tu wszystko, co jest im potrzebne do życia oraz rozwoju. I cel ten konsekwentnie realizujemy - mówi Robert Lewandowski, Burmistrz Gminy Żmigród.