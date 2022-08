Pogłoski o śmierci e-commerce są przesadzone. Magazynów będzie dalej przybywać

Oczekiwaliśmy na podsumowanie danych za pierwsze półrocze z dozą niepewności, okazało się jednak, że przynoszą one dobre wieści. Rynek magazynowy nadal rozwija się dynamicznie, a w samym drugim kwartale br. ukończono 1,15 mln. mkw. powierzchni magazynowej. W budowie wciąż znajduje się 4.35 mln mkw. powierzchni magazynowej. Inwestycje spekulacyjne stanowią 48 proc. łącznego wolumenu budów tj. 2,1 mln mkw. Stanowi to wzrost o 0,9 mln mkw. w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Niemniej jednak poziom pustostanów przekracza nieznacznie 3 proc., wynosząc 3,3 proc., co daje prawie 2 pp. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku – skomentował raport Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency Poland, Head of E-Commerce CEE, Cushman & Wakefield.