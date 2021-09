Polska jest najbardziej logicznym wyborem. Inwestorzy muszą się tylko o tym dowiedzieć

Hadley Dean w rozmowie z Tomaszem Burasem, CEO firmy Savills Polska, podkreślił, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne na pewno nie będą koncentrowały się w Niemczech, a tym bardziej w Wielkiej Brytanii. - Polska jest najbardziej logicznym wyborem - przekonuje Hadley Dean.

Drugi powód to łańcuch dostaw. - Obecny łańcuch dostaw wyliczonych co do minuty, działa trochę na zasadzie módlmy się, aby się udało. Nie wszystko da się organizować na ostatnią chwilę, trzeba mieć rezerwy, zapasy czy magazyny w lokalizacjach do których mamy dostęp niezależnie od sytuacji na świecie - mówi Dean.

Tomasz Buras podkreśla, że Polska w ostatnim czasie stała się jednym z dwóch głównych rynków najmu powierzchni przemysłowo-logistycznych w Europie. Tylko w pierwszej połowie tego roku nasz kraj niemal podwoił wynik Wielkiej Brytanii. - Skala rynku jest ogromna, zatem możliwości dla nowych graczy, którzy wchodzą do Polski, są równie wielkie - uważa ekspert firmy Savills.

- Międzynarodowa społeczność inwestorów musi się dopiero dowiedzieć, że Polska jest geograficznie w Europie Środkowej, ale pod wieloma względami to rynek taki jak w Europie Zachodniej - przekonuje Hadley Dean.

Zobacz całą rozmowę Tomasz Burasa z Hadleyem Deanem podczas Property Forum 2021.