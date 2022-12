Inwestycja Mercedesa w Jaworze to kolejny dowód na międzynarodową konkurencyjność Polski jako miejsca do inwestowania – uważa Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Polska notuje stabilną nadwyżkę w handlu usługami z zagranicą, na co wpływ mają w dużej mierze lokowane w Polsce centra usług wspólnych.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie okupione są wyższą stopą zwrotu dla zagranicznych inwestorów niż inwestycje w polskie obligacje skarbowe.

Inwestycje takie jak Mercedesa w Jaworze są potrzebne do rozbudowy potencjału wytwórczego i tworzenia miejsc pracy.

- Inwestycja Mercedesa w Jaworze to kolejny dowód na międzynarodową konkurencyjność Polski jako miejsca do inwestowania – uważa Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Mercedes-Benz zainwestuje w Jaworze na Dolnym Śląsku 1,3 mld euro w fabrykę elektrycznych samochodów dostawczych, która ma zatrudniać ponad 2500 osób. Firma planuje realizację inwestycji w latach 2023-2027 w ramach uzgodnionego planu inwestycyjnego na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park".

Zdaniem eksperta tego typu inwestycje są potrzebne do rozbudowy potencjału wytwórczego i tworzenia miejsc pracy, a także stanowią źródło finansowania deficytu w obrotach bieżących, które na tle inwestycji portfelowych charakteryzuje się małym ryzykiem skokowego odpływu kapitału.

Transfer do Polski nowoczesnej technologii

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce to ćwierć realizowanych inwestycji w gospodarce i 20 proc. inwestycji potrzebnych do osiągnięcia udziału inwestycji w PKB rzędu 25 proc. Dla wielu z nich zaletą jest transfer do Polski nowoczesnej technologii i rozwój kapitału ludzkiego. Istotna część tych inwestycji to w istocie zatrzymanie w kraju zysków, a nie transfer nowych środków.

- Te zyski to dziś warunek podtrzymania skali działalności wobec inflacji i wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy, a nie dowód ekspansji firmy. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie okupione są wyższą stopą zwrotu dla zagranicznych inwestorów niż inwestycje w polskie obligacje skarbowe – tłumaczy ekspert Pracodawców RP.

Polska notuje stabilną nadwyżkę w handlu usługami z zagranicą, na co wpływ mają w dużej mierze lokowane w Polsce centra usług wspólnych oraz świadczone przez polskie firmy transportowe usługi przewozowe.

- Wojna spowodowała znaczne deficyty w handlu towarami. Saldo dochodów uwzględnia znaczące koszty inwestycji bezpośrednich. Jeżeli towarzyszy im transfer technologii i rozwój kapitału ludzkiego, warto je ponieść. W przeciwnym razie sprawa jest dyskusyjna – wyjaśnia Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

