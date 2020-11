Polska ze srebrem za aktywność na europejskim rynku magazynowym

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 20 lis 2020 13:21

Umiarkowanie pozytywne nastroje wśród polskich najemców i deweloperów magazynowych w III kwartale. Do końca września byliśmy drugim najbardziej aktywnym rynkiem w Europie, jeśli chodzi o wysokość popytu netto oraz ilość oddanej do użytku powierzchni. Rekord pobiły natomiast inwestycje w magazyny – w okresie od stycznia do listopada wartość transakcji wyniosła ok. 2,2 mld euro. To najlepszy wynik w historii rynku, nawet jeśli odnieść go do skali całego roku.