TRUMPF Huettinger sp. z o. o., specjalizująca się w produkcji nowoczesnych rozwiązań dla globalnego sektora elektroniki, osiągnęła w zakończonym roku obrotowym przychody ze sprzedaży w kwocie 315 mln euro. To o 77 proc. więcej niż rok wcześniej.

Mocno, o 62 proc. rdr, wzrosło także zatrudnienie.

Spółka podkreśla, że jej plany związane z dalszym rozwojem są bardzo ambitne.

Na stołecznej Białołęce właśnie otworzył się nowoczesny zakład produkcyjny, kolejna fabryka powstaje w podwarszawskiej Kobyłce.

Kampania rekrutacyjna trwa nieprzerwanie od kilkunastu miesięcy.

Zakończony rok obrotowy, który dotyczy okresu od lipca 2022 do czerwca 2023 r. był przełomowy dla TRUMPF Huettinger w Polsce. Pod koniec ubiegłego roku firma ogłosiła ambitne plany związane z dynamicznym wzrostem zatrudnienia i duże inwestycje, związane m.in. z rozbudową linii produkcyjnych oraz działu badań i rozwoju. – Dziś z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że był to bardzo udany, choć jednocześnie niezwykle wymagający okres. Planowane duże wzrosty w okresie destabilizacji i powolnego procesu odbudowy na rynkach były naznaczone biznesową niepewnością. Jednak, teraz gdy patrzymy na wyniki wypracowane przez cały zespół, możemy powiedzieć, że pomimo wielu zewnętrznych wyzwań wykonaliśmy znakomitą pracę. W najbliższych miesiącach nasze ambicje i wiara we własne umiejętności każą nam zawiesić poprzeczkę jeszcze wyżej i powalczyć o utrzymanie trendu wzrostowego – podkreśla Paweł Ozimek, dyrektor zarządzający TRUMPF Huettinger w Polsce.

TRUMPF Huettinger w Warszawie Annopol. Fot. Mat. pras.

W zakończonym roku obrotowym polski oddział TRUMPF Huettinger znacząco zwiększył nakłady na dział badawczo-rozwojowy (o 61 proc. rdr) oraz na inwestycje (o 54 proc.). Zaowocowało to m.in. realizacją nowoczesnego zakładu produkcyjnego na warszawskiej Białołęce (precyzyjniej na Annopolu), w którym odbywa się już produkcja.

W ramach inwestycji TRUMPF Huettinger prowadzić będzie m.in. montaż układów elektronicznych oraz innych elementów i komponentów dla szeroko pojętej elektroniki przemysłowej. Z Zielonki zostały przeniesione trzy w pełni zautomatyzowane linie, na których montowane są układy elektroniczne na płytkach drukowanych. Dotychczas – głównie na potrzeby własnej produkcji – wytwarzały one ponad 70 tys. takich płytek w skali miesiąca. Teraz zostały do nich dołożone kolejne trzy linie o znacznie większej efektywności. Moce przerobowe wzrosły prawie trzykrotnie, a to nie koniec, bo docelowo w nowo otwartej lokalizacji będzie ich aż 10. Na przykładzie lepiej obrazującym efekt skali roczna produkcja płytek na Annopolu będzie w stanie zapełnić powierzchnię 16 pełnowymiarowych boisk do gry w piłkę nożną. – Nasza nowa fabryka już teraz tętni życiem – mimo rekordowo niskiego bezrobocia i bardzo konkurencyjnego rynku mocno rekrutujemy i prowadzimy zaawansowane prace wdrożeniowe. Relokujemy także niektóre z naszych dotychczasowych działów, dzięki czemu tworzymy przestrzeń na dalszy rozwój zaplecza R&D w Zielonce. Myślami wybiegamy już także w przyszłość, mając na uwadze naszą nową inwestycję w Kobyłce, gdzie w przyszłym roku wprowadzimy się do kolejnego nowoczesnego budynku produkcyjnego i biura o powierzchni 25 tys. mkw. – wskazuje Paweł Ozimek.

Dynamika przychodów i zatrudnienia TRUMPF Huettinger Sp. z o.o. już kolejny rok z rzędu utrzymuje dwucyfrowe tempo wzrostu. – Polski sektor zaawansowanych technologii jest w fazie intensywnego rozwoju. Skalą ustępuje wielu zachodnim rynkom, ale tempo, w jakim gonimy czołówkę, jest imponujące. Dobre warunki inwestycyjne w połączeniu z doskonałą, wykwalifikowaną kadrą pozwalają nam realnie myśleć o utrzymaniu szybkiego tempa wzrostu w przyszłości. Wiele zależy jednak od otoczenia rynkowego, warunków gospodarczych i geopolitycznych. To czynniki, które bardzo mocno wpływają nie tylko na płynne funkcjonowanie węzła dostaw, ale także na całą wydajność sektora elektroniki – mówi Rafał Bugyi, prezes sektora elektroniki Grupy TRUMPF.

Miniony rok obrotowy był udany dla całej Grupy TRUMPF na świecie. Jej przychody ze sprzedaży wzrosły o 27 proc. rdr do 5,4 mld euro, a EBIT wzrósł o 31 proc. rdr do 615 mln euro. Liczba pracowników w ujęciu globalnym zwiększyła się o prawie 2 000 do 18 400, w tym w Niemczech o 700, a w Polsce o ponad 500. W kontekście najbliższych miesięcy Grupa TRUMPF zachowuje jednak ostrożny optymizm, spowodowany napiętą sytuacją ekonomiczno-gospodarczą na świecie. – Nasz rok jubileuszowy był wyjątkowo udany. Wzrost sprzedaży wynikał z ogólnego wzrostu popytu na wszystkie produkty TRUMPF, a w szczególności z rozwiązania problemów z łańcuchem dostaw, które doprowadziły do opóźnień w dostawach w poprzednim roku. Biorąc pod uwagę trudną ogólną sytuację gospodarczą, zachowujemy ostrożność, jeśli chodzi o nadchodzące miesiące – powiedziała na dorocznej konferencji prasowej w Ditzingen Nicola Leibinger-Kammüller, CEO Grupy TRUMPF.

