TAS Logistyka wynajął w pierwszym etapie współpracy 15 000 mkw. powierzchni magazynowej w CTPark Warsaw South w podwarszawskim Mszczonowie.

Firma TAS Logistyka sp. z o.o. jest obecna na rynku od 1988 roku.

Dysponując flotą 300 nowoczesnych pojazdów oraz ponad 50 000 mkw. powierzchni magazynowej, zapewnia swoim klientom kompleksowe usługi transportowe, spedycyjne oraz logistyczne na terenie całej Europy.

Nowa powierzchnia pozwoli przedsiębiorstwu zoptymalizować jego działania, rozszerzyć bieżące procesy operacyjne, a w perspektywie – pozyskać nowych klientów.

W transakcji najmu pośredniczyła agencja doradcza Rock Estate.

- Wynajęta przestrzeń produkcyjno-magazynowa w CTPark Warsaw South to kolejny krok w rozwoju TAS Logistyka sp. o.o. w branży TSL. W podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy z CTP kluczową rolę odegrała strategiczna lokalizacja kompleksu oraz możliwość zaadaptowania go do naszych oczekiwań. Jest on równocześnie wyposażony w niezbędną infrastrukturę, która bezpośrednio przełoży się na efektywność prowadzonych tam działań oraz zapewni wielowymiarowe poczucie komfortu dla przyszłych pracowników - mówi Tomasz Frączkiewicz, prezes TAS Logistyka sp. z o.o.

W budynku MSZ2 wchodzącym w skład kompleksu CTPark Warsaw South, firma TAS Logistyka sp. z o.o. uruchomi działania dla klienta z sektora elektroniki i AGD. Będą tam składowane artykuły gospodarstwa domowego, a także realizowane procesy z obszaru logistyki wewnątrzzakładowej oraz usługi co-packingu. Obiekt został dostosowany do restrykcyjnych wymagań związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wyposażono go między innymi w monitoring wizyjny oraz zaawansowane systemy alarmowe.

W CTPark Warsaw South polski operator logistyczny otworzy swój piąty magazyn w okolicach Warszawy. Zaledwie 10 km dalej, w Korytowie jest usytuowana siedziba firmy. Dystans pomiędzy inwestycjami był kluczowy z punktu widzenia procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Kompleks CTP jest zlokalizowany między Warszawą a Łodzią w Mszczonowie, w sąsiedztwie drogi ekspresowej S8 i z bezpośrednim dostępem do autostrady A2, umożliwiając szybkie połączenie z innymi częściami kraju, a tym samym sprawną i efektywną logistykę. Cała inwestycja znajduje się na obszarze 20 ha. Do dyspozycji najemców został już oddany pierwszy budynek o metrażu ponad 46 400 mkw. W przyszłości park biznesowy uzupełnią trzy kolejne obiekty o łącznej powierzchni 84 840 mkw. Dwa z nich są aktualnie w budowie. Deweloper planuje je ukończyć w pierwszym kwartale 2024 roku.

- CTPark Warsaw South ze względu na swoje strategiczne położenie stanowi doskonałe rozwiązanie dla klientów z sektora TSL, zajmujących się krajową i międzynarodową spedycją towarów. To dynamiczna branża, która podlega stałym zmianom związanym z postępem technologicznym, regulacjami oraz zmieniającymi się trendami rynkowymi. W CTP systematycznie poszerzamy portfel naszych nieruchomości, wspierając klientów w ich rozwoju poprzez dostarczanie całych ekosystemów biznesowych, wyróżniających się najwyższym poziomem funkcjonalności i dostosowanych do precyzyjnych oczekiwań – także pod względem wymagań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Cieszymy się, że do grona klientów CTP dołączyła firma TAS Logistyka. Mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy - wyjaśnia Bogi Gabrovic, Deputy Country Head w CTP Poland.

Kompleks CTPark Warsaw South jest realizowany z poszanowaniem aspektów ESG. Zastosowano tam między innymi pompy ciepła, a także częściowo przeszklone elewacje, zwiększające dostęp naturalnego światła do wnętrz. Deweloper przystosował też dach do montażu paneli fotowoltaicznych, dzięki czemu najemcy będą mogli znacząco ograniczyć ślad węglowy prowadzonych tam operacji. Dostępne są również dwie wysokości składowania - 10 m i 12 m.

