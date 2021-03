Polski operator logistyczny wchodzi do parku 7R

Emka oferuje m.in. usługi magazynowe i transportowe, a także kompleksową obsługę logistyki dla sklepów internetowych oraz logistykę materiałów marketingowych i programów lojalnościowych. W nowym magazynie wydzielona zostanie specjalna strefa kompletacji z doświetleniem światłem dziennym oraz dodatkowymi promiennikami w celu dogrzania strefy przygotowania produktów dla klientów firmy. Najemca planuje wprowadzić się do obiektu w połowie 2021 r.

- Emka to dynamicznie rozwijający się lokalny operator logistyczny, którego mieliśmy przyjemność wspierać na nowym etapie rozwoju jego biznesu. Firma przeprowadzi się do nowoczesnego magazynu klasy A, zwiększając tym samym komfort pracy swoich pracowników i poprawiając efektywność operacji – mówi Maciej Gierak, manager ds. rozwoju biznesu, dział powierzchni magazynowych i przemysłowych, Savills.

- Deweloper magazynowy 7R bardzo dobrze odpowiedział na oczekiwania najemcy wykonując dedykowane usprawnienia techniczne na powierzchni, którą Emka będzie wykorzystywała do prowadzenia operacji związanych z usługami VAS (value added services), kompletacją i co-packingiem, co pozwoli zwiększyć jakość oferowanych przez nią usług – mówi Ewa Ciołek, konsultant, dział powierzchni magazynowych i przemysłowych, Savills.

Park 7R City Flex Warsaw Airport I to nowoczesny kompleks magazynowy, który powstaje w dzielnicy Włochy, niecałe 10 km na południowy zachód od centrum Warszawy i 5 km od Lotniska Chopina. Inwestycja, której deweloperem jest firma 7R, składać będzie się z trzech budynków o łącznej powierzchni blisko 14 000 m kw.