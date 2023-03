Do 2030 roku polski rynek magazynowy może się niemal podwoić, a powierzchnia magazynowa urosnąć z 23 do 40 mln, uważa Adrian Biesaga, członek zarządu, Head of Development w LCube.

LCube debiutuje w tym roku na targach MIPIM.

Założona przez Adriana Biesagę i Michała Stachurę w 2020 roku firma posiada obecnie magazyny w całej Polsce: w Warszawie, Rzeszowie, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu.

W planach są również lokalizacje w Krakowie i Katowicach. W Cannes LCube zachęca do inwestowania w polski rynek magazynowy, który według Adriana Biesagi, członka zarządu, Head of Development w LCube, do 2030 roku urośnie niemal dwukrotnie, ze wzrostem powierzchni magazynowej z 23 mln mkw. do 40 mln mkw. Przy wysokich czynszach i niskich kosztach budowy to bardzo dobry moment na inwestycje - przekonuje Biesaga. Adrian Biesaga, członek zarządu, Head of Development w LCube. Źródło: MIPIM 2023 News 3, 16 March 2023

