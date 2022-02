Polski rynek magazynowy może zbliżyć się do granicy 30 mln mkw. zasobów jeszcze w tym roku

Według wstępnych danych przygotowanych przez analityków AXI IMMO popyt netto w 2021 roku przekroczył granicę 5,4 mln mkw. i tak, jak w poprzednich kwartałach był głównie generowany przez klientów z branży e-commerce i logistyki.

Rekordowe zapotrzebowanie ze strony najemców przełożyło się na aktywność inwestycyjną deweloperów, którzy oddali do użytkowania ponad 2,8 mln mkw., uzyskując najlepszy po 2019 r. wynik nowej podaży.

Na zakończenie 2022 r. polski rynek magazynowy może zbliżyć się do granicy 30 mln mkw. całkowitych zasobów, ponieważ w budowie znajduje się kolejne 4,9 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.

Na zakończenie 2021 r. polski sektor magazynowy po raz kolejny udowodnił, że jest najbardziej rozgrzanym segmentem rynku nieruchomości komercyjnych.

- Według naszych wstępnych wyliczeń całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych w sektorze logistycznym i przemysłowym przebił kolejną granicę, uzyskując rekordowe 3 mld EUR. Wydawało się, że ubiegłoroczny wynik tj. 2,6 mld EUR był wysoko postawioną poprzeczką, niemniej inwestorzy ponownie postanowili nas zaskoczyć. Przedmiotem ich zainteresowania są głównie w pełni wynajęte i dobrze zlokalizowane magazyny typu BIG-BOX na najbardziej dojrzałych rynkach, a także rosnący w siłę segment logistyki ostatniej mili, który korzysta z boomu na e-commerce - komentuje Renata Osiecka, Partner Zarządzająca, AXI IMMO.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Miliony metrów kwadratowych w budowie

Pomimo pierwotnej dużej niepewności na rynku powierzchni magazynowych w Polsce spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19 na początku 2020 r. rekordowy koniec roku okazał się dobrym prognostykiem na kolejne 12 miesięcy. Niesłabnący od kilku kwartałów popyt wpływa na coraz śmielsze decyzje deweloperów, którzy starają się nadążyć za rozgrzanym sektorem logistycznym i przemysłowym.

Pod względem nowej podaży rok 2021 zakończył się oddaniem do użytkowania ok. 2,8 mln mkw., które powiększyły całkowite zasoby rynku do ponad 25 mln mkw. Znaczną część dostarczonej powierzchni zrealizowano na trzech rynkach tj. Górnym Śląsku, Warszawie i okolicach oraz w Polsce Zachodniej, oddając tam do dyspozycji najemców łącznie 1,3 mln mkw. (znacząca większość oddanej powierzchni w Polsce Zachodniej to wielokondygnacyjna inwestycja o użytkowej powierzchni ok. 200 tys. mkw. dla firmy Amazon.). Według danych deweloperów na koniec 2021 w budowie pozostawało 4,9 mln mkw. – najwięcej na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Polsce Centralnej. W ciągu najbliższych 12 miesięcy zasób powierzchni magazynowej na tych rynkach ma powiększyć się łącznie o ok. 2,5 mln mkw.

Popyt napędza rynek

Najbardziej aktywnymi najemcami w 2021 r. pozostawali klienci z branż e-commerce oraz operatorzy logistyczni. Popyt netto, nieuwzględniający umów krótkoterminowych i przedłużeń dotychczasowych kontraktów, wyniósł w tym okresie 5,4 mln mkw. Z kolei popyt brutto osiągnął 6,8 mln mkw. (+30% r/r). Ponownie w ostatnim kwartale roku 2021 mogliśmy zaobserwować największy wolumen transakcji, na poziomie ponad 1,9 mln mkw. W 2021 r. popyt brutto na trzech rynkach regionalnych (Warszawa i okolice, Poznań i Górny Śląsk) przekroczył poziom 1 mln mkw. Pomimo dużej aktywności deweloperów, niewielkie wydłużenie terminów realizacji projektów i rekordowy popyt wpłynęły na spadek wskaźnika pustostanów do historycznie najniższej wartości 3,72% w skali kraju. To najniższy poziom od III kwartału 2018 r., gdzie wskaźnik ten spadł do poziomu 4,3% . Na koniec 2021 roku rynkiem o relatywnie największej dostępności powierzchni jest Górny Śląsk (ok. 7%).