Fundusz inwestycyjny DWS kupił park magazynowy 7R Park Poznań East II.

7R Park Poznań East II składa się z dwóch obiektów o łącznej powierzchni 51 105 mkw. Park zlokalizowany jest 7 kilometrów od centrum Poznania, w dzielnicy Franowo. Odległość do autostrady A2 wynosi jedynie 3,5 km. Bliskość dzielnic mieszkaniowych umożliwia pracownikom dotarcie do obiektu komunikacją miejską. 7R wybudował również drogę dojazdową ze ścieżką rowerową, która została połączona z miejskimi ścieżkami. 7R Park Poznań East II posiada ekologiczny certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.

DWS pozyskał atrakcyjne aktywo na rozwiniętym rynku logistycznym. To rynek o silnych podstawach, na którym działają najemcy z wielu branż i tym samym jest odporny na cykle koniunkturalne. Wysokie parametry techniczne budynku pozwalają na adaptowanie go do potrzeb najemców, a bliskość miasta i kluczowych autostrad umożliwia wynajmującemu wspieranie i uczestniczenie we wzroście gospodarczym regionu – komentuje Marek Jakubiak, dyrektor działu Europy Środkowo-Wschodniej w DWS.

7R SA to dynamicznie rozwijający się deweloper działający na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizujący się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych na wynajem. Realizuje zarówno centra magazynowe i przemysłowe przeznaczone dla wielu najemców, jak również obiekty typu BTS. W portfolio 7R znajdują się wielkopowierzchniowe parki logistyczne oraz miejskie magazyny typu Small Business Unit tworzące sieć 7R City Flex Last Mile Logistics. Do tej pory firma zrealizowała projekty o łącznej powierzchni ponad 1,5 mln mkw., natomiast w przygotowaniu znajduje się ponad 4 mln mkw. w różnych lokalizacjach na terenie całej Polski.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl