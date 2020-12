Południowo-wschodnia Polska na celowników magazynowych deweloperów

Polska południowo-wschodnia to region, w którym powstaje obecnie najwięcej przestrzeni magazynowej. Po trzecim kwartale br. w budowie było 475 tys. mkw. nowych obiektów, które już wkrótce dołączą do obecnie istniejących 4,8 mln mkw. powierzchni. Inwestorzy stawiają na uniwersalne i dobrze położone budynki, które szczególnie w okolicach większych miast pełnią też funkcje biurowe. Okoliczności związane z epidemią wpływają na rozwój tzw. projektów ostatniej mili, czyli magazynów zapewniających szybkie dostawy do największych miejscowości.

- Południe i wschód Polski gonią centrum kraju pod względem liczby magazynów. Ich rozwój napędza aktualna sytuacja. Odpowiednie zaopatrzenie i szybkie dostawy są na wagę złota, gdy zakupy online przeżywają boom. Dlatego w miastach takich jak Kraków i Katowice dużym zainteresowaniem cieszą się magazyny ostatniej mili, które dzięki świetnej lokalizacji, dają możliwość dotarcia do konsumenta w krótkim czasie. Popularne są również Small Business Units, które łączą funkcje logistyczne z biurowymi. Niezajęta powierzchnia magazynowa w regionie to 9 proc. – mówi Mikołaj Walkowski, Associate Director z CBRE.



W województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i podlaskim jest obecnie w sumie ponad 4,8 mln mkw. powierzchni magazynowej oraz 475 tys. mkw. w budowie. Popyt po trzech kwartałach 2020 roku wyniósł niemal 935 tys. mkw. Region rozwija się stabilnie od kilku lat, a inwestorów i przedsiębiorców przyciągają zwłaszcza duże miasta i okolice.



Magazyny wysokiej klasy



Rynek magazynowy na południowym wschodzie kraju przyciąga wiele sektorów biznesu. W Krakowie dominują centra badań i rozwoju oraz nowe technologie, sektor farmaceutyczny, przetwórstwo żywności i produkcja stali. Z kolei Katowice przyciągają sektor automotive i e-commerce.



- Widzimy, że wśród najemców przestrzeni logistycznej w tych regionach, coraz większym zainteresowaniem cieszą się budynki klasy A. To świadczy o dobrej kondycji tych firm. Najbardziej nowoczesne obiekty magazynowe sprzyjają rozwojowi biznesów e-commerce, które w czasie pandemii jeszcze bardziej udoskonalają swoje łańcuchy dostaw, by zapewnić klientom szybkie przesyłki oraz wygodne wymiany i zwroty – mówi Mikołaj Walkowski z CBRE.



Naukowa stolica Małopolski



W stolicy małopolski intensywnie rozwija się branża gier komputerowych, czego efektem są prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Akademii Górniczo-Hutniczej specjalizacje właśnie z zakresu produkcji i projektowania gier komputerowych. Miastem interesują się również firmy poszukujące lokalizacji dla projektów R&D, zajmujące się pracami badawczo-rozwojowymi.