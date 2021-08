Pomorskie Centrum Logistyczne będzie większe

Pomorskie Centrum Logistyczne to multimodalny obiekt, który ma doskonały dostęp do krajowych i międzynarodowych szlaków morskich, drogowych, kolejowych oraz lotniczych. Inwestycja znajduje się obok DCT Gdańsk – największego głębokowodnego portu na Bałtyku, do którego już zawijają największe statki transportowe świata, a jego rozpoczynająca się rozbudowa zwiększy możliwości przeładunkowe DCT do 4,5 mln TEU rocznie.

Jesienią br. rozpocznie się tu budowa nowego obiektu, który będzie jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb klientów i bardziej ekologiczny. Zwiększona do 12 metrów wysokość hali oznacza, że klienci zyskają dodatkowy poziom składowania, co może wygenerować nawet 20 proc. oszczędności na wynajmie. Wzmocniona konstrukcja dachu umożliwi instalację paneli fotowoltaicznych, a przesunięcie pierwszego rzędu słupów ułatwi manewrowanie wózkami widłowymi w strefie załadunku, która została powiększona do 24 metrów szerokości. Zwiększona nośność podłogi do 7 ton na metr kwadratowy wytrzyma nacisk ciężkich maszyn produkcyjnych. Inne udogodnienia to m.in. więcej światła naturalnego dzięki dwukrotnie zwiększonej liczbie świetlików, oświetlenie LED oraz inteligentny system monitorujący i sterujący zużyciem mediów.

W Pomorskim Centrum Logistycznym istnieją już cztery budynki o łącznej powierzchni 150 tys. mkw. Kolejny obiekt będzie gotowy latem 2022 roku. Docelowo może tu powstać nawet 500 tys. mkw. wysokiej jakości przestrzeni logistycznej wraz z zapleczem biurowym.