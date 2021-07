Pomorze dobrym terenem pod magazyny. 7R chce wykorzystać potencjał

7R będzie dalej rozwijać swoją - już bogatą - bazę magazynową na Pomorzu. - 7R Park Gdańsk w Kowalach to już łącznie dziewięć magazynów. Najnowszy obiekt oddaliśmy do użytku na początku tego roku. Posiadamy już grunt pod kolejny, dziesiąty budynek, którego budowa ruszy w IV kwartale tego roku - mówi w wywiadzie dla PropertyNews.pl Ryszard Gretkowski, wiceprezes zarządu 7R.

Działalność deweloperska 7R ma swój początek na Pomorzu. Skąd pomysł na to, aby budować magazyny i dlaczego akurat w tej części Polski?

W związku z dynamicznym rozwojem, jedna ze spółek handlowych grupy kapitałowej 7R SA potrzebowała nowoczesnej powierzchni magazynowej w Gdańsku. Ponieważ trójmiejski rynek 13 lat temu nie miał do zaoferowania odpowiedniej klasy obiektu do magazynowania produktów z branży FMCG, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i zbudować go samodzielnie. Tym sposobem w 2008 r., na Pomorzu, rozpoczęła się historia spółki deweloperskiej 7R SA. Kupiliśmy pierwszą działkę, pozwolenie na budowę procedowałem osobiście. Otrzymaliśmy je w 2009 r. i rozpoczęliśmy budowę magazynu o imponującej, jak na tamte czasy, powierzchni 11 tys. mkw. Oddaliśmy obiekt do użytku w sierpniu 2010 r. Był w pełni skomercjalizowany już po niespełna 4 miesiącach. Klientami była wspomniana już spółka handlowa, należąca do naszej grupy kapitałowej, a także firma BBK, właściciel znanej doskonale marki Home & You, która wynajęła od nas 5 000 mkw. powierzchni.

Rozpoczęliśmy działalność w czasie światowego kryzysu ekonomicznego, kiedy trudno było pozyskać finansowanie nowej inwestycji. Jednak z perspektywy czasu oceniam, że to był świetny moment, a doświadczenie pracy w trudnych okolicznościach dało nam hart ducha, pierwsze szlify i przygotowało nas do prowadzenia kolejnych projektów deweloperskich.

Jak przebiegała dalsza ekspansja 7R na Pomorzu, jak i na innych krajowych rynkach?

Po sukcesie pierwszej inwestycji kiełkowała w nas decyzja, aby pozyskać sąsiednie grunty i budować kolejne magazyny w Gdańsku. Drugi budynek w Kowalach budowaliśmy pod potrzeby tych samych dwóch klientów, choć pojawili się także nowi najemcy, zainteresowani naszą powierzchnią magazynową. Ten obiekt był już większy - 25 000 mkw., a mimo to skomercjalizowaliśmy go jeszcze przed oddaniem do użytkowania w 2012 r. Po tym sukcesie, po sąsiedzku pozyskaliśmy kolejne grunty, i do 2015 r. oddawaliśmy w tej lokalizacji kolejne budynki. Dziś 7R Park Gdańsk w Kowalach liczy już dziewięć obiektów magazynowych o łącznej powierzchni prawie 180 000 mkw.

