Według raportu Cushman & Wakefield „E-Commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim” w 2022 roku już 7,35 mln mkw. powierzchni magazynowej w Polsce, czyli 30,7 proc.całkowitej podaży, przeznaczone było do obsługi rynku e-commerce.

Od 2019 do 2022 roku wzrost powierzchni magazynowej dostosowanej do potrzeb e-commerce osiągnął aż 84 proc. To z kolei spowodowało ogromną zmianę w postrzeganiu logistyki i magazynów, które zaczęły być finalnie traktowane jako element przewagi konkurencyjnej i wartość dodana do oferty firmy, a nie koszt, który za wszelką cenę należy minimalizować – tłumaczy Damian Kołata, dyrektor Działu Industrial & Logistics w Polsce oraz dyrektor E-Commerce w regionie CEE w Cushman & Wakefield.