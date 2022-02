Ponad 590 ton CO2 mniej w magazynie. Inteligentne oświetlenie to nie magia, to fakty

Technologia LED jako akcelerator oszczędności od kilku lat wpisała się w dobre praktyki wyposażania nowych magazynów. Dziś oprócz oszczędności liczy się także wymiar ekologii.Nawet o 592 ton CO2 w skali roku jest w stanie zaoszczędzić magazyn o powierzchni ok. 34 tys. mkw., przy założeniu, że wyposażono go w nowoczesny system sterowania LED.



- LEDy weszły na salony. Dziś to jest standard, do którego nikogo nie trzeba przekonywać. Jednak nadal nie każdy deweloper czy inwestor jako standard traktuje system sterowania. Do tej propozycji firmy dopiero się przekonują, choć historia rozpowszechnienia się LEDów uczy, że jest to tylko kwestia czasu – mówi Iwona Łuniewska-Plona,Business Developer z firmy Signify.

Korzyści z inteligentnego oświetlenia

Podstawową funkcjonalnością systemu LED, która generuje dodatkowe oszczędności i pozwala znacznie zredukować emisję CO2 jest kalibracja działania systemu pod kątem ilości wpadającego do pomieszczenia światła dziennego.

- W magazynach bardzo często spotykamy się ze świetlikami, przez które wpada dużo naturalnego światła. Z drugiej strony coraz częściej w strefach biurowych w magazynach, ze względu na chęć poprawy warunków pracy i komfortu pracowników, spotykamy się z dużymi przeszkleniami - wyjaśnia Michał Szalej, projektant z firmy Signify. - Dopasowując oświetlenie sztuczne do naturalnego, jesteśmy w stanie obniżyć zużycie o kolejne przynajmniej 20 proc., ale znam też przypadki klientów, gdzie ta funkcjonalności przyniosła nawet 40 proc. dodatkowych oszczędności. Wszystko zależy od architektury obiektu – przekonuje.

Następna funkcja w systemie, która obniża zapotrzebowanie na energię to dopasowanie oświetlenia do ruchu w magazynie. W tym aspekcie skala spodziewanych oszczędności będzie współmierna ze sposobem użytkowania obiektu. Jeśli pracuje on w trybie 24/7, to pula oszczędności powiększy się o 10 proc., jeśli mamy do czynienia z pracą w trybie dwuzmianowych, oszczędności będą wzrastać.

