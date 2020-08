Popyt na magazyny rośnie tylko w Polsce

Tomasz Puch, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych, JLL









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 11 sie 2020 12:57

Popyt brutto osiągnął 2,2 mln mkw. – to najlepszy wynik dla pierwszego półrocza w historii. Nowe umowy i ekspansje odpowiadały za prawie 1,7 mln mkw., co jest o 30 proc. lepszym rezultatem rok do roku. Oznacza to, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, który odnotował wzrost popytu netto.