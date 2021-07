PORR zbuduje centrum badawcze Selvity

Na realizację inwestycji Selvita zabezpieczyła finansowanie w postaci grantu w wysokości 41,2 mln zł oraz kredytu bankowego w kwocie 65 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest na przełomie 2022/23 r. Centrum badawcze powstanie na nabytej przez Selvitę działce zlokalizowanej przy ul. Podole w Krakowie, w odległości niespełna 700 m od obecnej siedziby spółki. W przyszłości obiekt będzie w stanie zapewnić miejsce pracy dla ponad 250 osób.

- Naszym celem jest ciągły rozwój i stałe umacnianie pozycji na globalnym rynku firm CRO. Aby ten cel realizować musimy rozbudowywać powierzchnię badawczą. Z tego powodu zdecydowaliśmy o inwestycji we własny obiekt badawczo-rozwojowy. Dzięki temu, obok wynajmowanej powierzchni, będziemy mogli realizować badania również we własnych laboratoriach. Taki mieszany model prowadzenia działalności jest standardem wśród liczących się firm CRO, gdyż zwiększa stabilność dostawcy usług, a to jest istotne dla naszych największych klientów– komentuje Dariusz Kurdas, członek zarządu Selvity.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Obecnie Selvita prowadzi działalność w kilku lokalizacjach. W Polsce, 6 tys. mkw. powierzchni badawczej spółki znajduje się w Krakowie i Poznaniu, a przejęcie chorwackiej Fidelty przyczyniło się do zwiększenia przestrzeni badawczej o dodatkowe 6 tys. mkw. Realizacja inwestycji zapewni Selvicie dodatkowe 10 tys. mkw. powierzchni, w tym około 4 tys. mkw. przestrzeni laboratoryjno-biurowej.