Port Gdynia na fali wzrostów

2019 to rok rekordowych przeładunków, inwestycji oraz kluczowych decyzji dotyczących dalszego rozwoju Portu Gdynia.

Port Gdynia kontynuuje tendencje wzrostową uzyskując wynik 24 milionów ton. W 2019 roku przeładowanych zostało 897 125 TEU kontenerów, co oznacza progres o 11,6 % w stosunku do danych za rok 2018.

Port Gdynia w 2019 roku sfinalizował wiele strategicznych, z punktu widzenia bezpieczeństwa jak i zaplecza logistycznego inwestycji, które w przeważającym względzie podnoszą walor konkurencyjności Portu Gdynia w basenie Morza Bałtyckiego.

- Rok rozpoczęliśmy i zakończyliśmy na rekordach. Najdłuższy kontenerowiec jaki kiedykolwiek zawinął do Portu Gdynia - mv „Charlotte Maersk”- zacumował na terminalu BCT w lutym 2019 roku. Udało się nam również pobić wynik przeładunkowy z 2018 roku o prawie pół miliona ton, co wskazuje na korzystną koniunkturę w transporcie morskim - mówi Adam Meller, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Kontenerowiec wpłynął do portu i precyzyjnie zacumował dzięki systemowi RTK. Port Gdynia jest jednym z zaledwie dwóch portów na świecie korzystających z poprawek RTK do celów nawigacyjnych, zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm IMO i zaleceń IALA.

W 2019 roku Port Gdynia oddał do użytku pierwszy z czterech magazynów wysokiego składowania. Nowoczesny magazyn jest jednym z kluczowych elementów Intermodalnego Centrum Logistycznego w Porcie Zachodnim. Zarząd Morskiego Portu Gdynia mając na uwadze stale rosnące wymagania rynku, szczególnie w obszarze zaplecza logistyczno- magazynowego, dba o rozszerzenie oferty placów składowych i pomieszczeń magazynowych. Jest to pierwszy z czterech przewidzianych do realizacji tego typu magazynów w Porcie Gdynia, który już w momencie realizacji inwestycji znalazł najemcę. Kolejny obiekt jest aktualnie w zaawansowanej fazie projektowania.

- Realizujemy strategie Portu Gdynia uwzględniając kluczowe obszary z poszanowaniem środowiska naturalnego, od bezpieczeństwa aż po strategiczny projekt wyjścia portu w morze czyli budowy Portu Zewnętrznego – dodaje Adam Meller.

Przyjęta na początku sierpnia 2019 roku specustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych wprowadza ułatwienia umożliwiające sprawną realizację projektów rozbudowy portów morskich. Dotyczy ona tzw. portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Ustawa ma wspomóc pełne wykorzystanie potencjału przeładunkowego Portu Gdynia.

