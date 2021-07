Port Gdynia podsumował półrocze

Czerwiec okazał się być rekordowym miesiącem w roku 2021 w Porcie Gdynia. We wszystkich grupach towarów zanotowano wzrosty w stosunku do czerwca 2020.

Dzięki wysokiej dynamice wzrostu ładunków od stycznia do czerwca br., Port Gdynia zamknął I półrocze wynikiem przeładunkowym równym 13,44 mln ton, czyli o 1,42 mln ton więcej niż przed rokiem.

Daje to wzrost rok do roku w wysokości 11,8 proc. Największy wzrost odnotowano w grupach towarowych: ropa i przetwory naftowe +67,5 proc. r/r, drewno +66,4 proc. r/r/, węgiel +18 proc. r/r, drobnica +14,7 proc. r/r, z uwzględnieniem wzrostu przeładunku kontenerów o +15,11 proc. r/r.

Pozytywnym trendem jest wzrost eksportu skonteneryzowanych ładunków w Porcie Gdynia, który wyniósł 23,56 proc.

W pierwszym półroczu 2021 do Portu Gdynia zawinęło 2063 jednostek, co oznacza wzrost o 12,3 proc. w stosunku do porównywanego okresu z 2020 roku.

- Zamknęliśmy półrocze wzrostami w niemalże wszystkich grupach towarów, co świadczy o dużej efektywności terminali operujących w naszym porcie. To potwierdzenie słuszności trwających procesów inwestycyjnych oraz dobry sygnał dla gospodarki podnoszącej się z pandemii – komentuje Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inwestycje w infrastrukturę pozwalają istotnie zwiększyć potencjał przeładunkowy portu. Krajowy sektor logistyczny coraz chętniej korzysta z usług polskich terminali na Bałtyku, do czego przyczynia się poprawa infrastruktury dostępowej, w tym modernizacje linii kolejowych i oddane w ostatnich latach odcinki autostrad i dróg ekspresowych. W Porcie Gdynia wszystkie inwestycje kontynuowane są zgodnie z harmonogramem. Do największych należą „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia” oraz „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia”, budowa Publicznego Terminalu Promowego oraz przebudowa infrastruktury kolejowej. Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych w obrębie Portu Gdynia to ponad 4 miliardy złotych.

Port Gdynia to uznana marka w systemach transportowo-logistycznych na całym świecie, ceniony za jakość serwisu i uniwersalizm dziesięciu terminali. Uniwersalność Portu Gdynia przyczyniła się do zachowania płynności przeładunków, nawet w czasie pandemii, kiedy to port zakończył rok 2020 ze wzrostem 2,9% w stosunku do roku poprzedniego, plasując się na 2. miejscu wśród wszystkich portów morskich na Bałtyku.