Portfel magazynów większy o blisko połowę, ale P3 ma apetyt na więcej

P3 Logistic Parks przyczynił się do ogólnego wzmocnienia sektora logistycznego w 2020 r. Rok ten przyniósł niespotykane wyzwania, przed którymi stanęły osoby indywidualne, firmy i całe społeczeństwa, ale sektor logistyki pozostał stabilny. W 2020 roku P3 dokonało dwóch dużych przejęć, pozyskując portfele Maximus i Matrix, o łącznej powierzchni około 1,5 mln mkw. GLA. W ciągu minionego roku europejski portfel P3 wzrósł o około 48 proc., do około 6,5 mln mkw. GLA.

W ubiegłym roku w Polsce P3 zakończyło budowę i przekazało klientom łącznie 80 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w dwóch obiektach w parku P3 Mszczonów – był to nowy magazyn centralny dla PepsiCo oraz sortownia dla InPost. Portfolio P3 zostało także powiększone o dwie działki miejskie zlokalizowane w aglomeracji warszawskiej, na których powstaną nowe parki P3 Warsaw I oraz P3 Warsaw II. Łącznie podpisano ponad 250 tys. mkw. nowych umów najmu, a na koniec roku polski portfel wzrósł do 920 tys. mkw. istniejących powierzchni magazynowych. Do istotnych transakcji zaliczyć można także sprzedaż 230 tys. mkw. powierzchni magazynowej w parku P3 Mszczonów singapurskiemu funduszowi należącemu do Elite Partners Capital.

- W czasie pandemii sektor logistyczny zapewnił ważne wsparcie dla społeczeństwa. W Polsce oddaliśmy kolejne nowe projekty, które pozwalają na zapewnienie niezawodnego łańcucha dostaw. Mamy świadomość rosnącej popularności zamówień online i coraz wyższych wymagań konsumentów dotyczących czasu dostawy, dlatego powiększamy nasze portfolio o kolejne grunty w granicach administracyjnych miast, by nasi najemcy mogli jak najszybciej dostarczać zamówienia do klienta końcowego. Nadal szukamy okazji do nowych przejęć i dalszego rozwoju, aby sprostać obecnym wyzwaniom jakim jest przyspieszona cyfryzacja handlu - mówi Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce.

Działalność deweloperska pozostaje jednym z kluczowych czynników wzrostu dla P3. W ciągu ostatnich 12 miesięcy P3 zrealizowało ok. 600 tys. mkw. nowych inwestycji deweloperskich dla nowych i stałych klientów, takich jak Amazon, Mercedes-Benz, TEDi, PepsiCo, DHL i InPost.

Do najważniejszych projektów deweloperskich w tym roku należało przekazanie magazynu G+3 o powierzchni 190 tys. mkw. dla firmy Amazon w Castelguglielmo w północnych Włoszech, a także rozpoczęcie budowy magazynu o powierzchni 98.000 m2 w regionie Echt w Holandii, który dąży do uzyskania najwyższego poziomu certyfikacji BREEAM „Outstanding”. Ponadto P3 kontynuuje inwestycje w tereny poprzemysłowe, ogłaszając nabycie 40-hektarowej działki w centralnej Ostrawie, trzecim co do wielkości mieście w Czechach.