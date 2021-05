Portfel Polish Logistics jeszcze urośnie

Portfel Polish Logistics powiększył się o pięć parków logistycznych, a to nie koniec efektów współpracy Reino i IO Asset Management z Grupą Grosvenor. - Jeśli atrakcyjność rynku magazynowego nie spadnie, to zamierzamy podwoić wielkość posiadanego portfela - mówi Dorota Latkowska-Diniejko, wiceprezes zarządu REINO Partners.

REINO-IO podmiot utworzony przez REINO Capital oraz IO Asset Management poszerzyły w imieniu portfel Polish Logistics o pięć parków logistycznych w Polsce. Czym nas jeszcze zaskoczycie w procesie budowy platformy?

Dorota Latkowska-Diniejko: Polish Logistics to wehikuł, który stworzyliśmy z naszym brytyjskim partnerem IO Asset Management w joint venture z Grupą Grosvenor. W przyszłości nie wykluczamy wprowadzenia kolejnych inwestorów. Na razie zakupiliśmy do tego portfela piotrkowskie Logistic City i pięć parków logistyczne w Łodzi, Poznaniu, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rzeszowie. Planujemy powiększenie portfolio o kolejne nieruchomości magazynowe znacznie zwiększając aktywa w zarządzaniu w tym sektorze zarówno poprzez rozbudowę istniejącego portfela, jak i współpracę z innymi inwestorami. Jeśli atrakcyjność tego rynku nie spadnie, to zamierzamy podwoić wielkość posiadanego portfela. Widzimy długoletnią atrakcyjność tego segmentu inwestycyjnego i Polski, jako centralnie położonego rynku oferującego nadal potencjał wzrostu.

Wśród partnerów Reino jest, m.in. prestiżowy gracz brytyjski Grosvenor czy szwajcarska spółka Partners Group. Czym przekonujecie do Polski i do siebie inwestycyjnych potentatów?

REINO Partners ma wszystko, czego inwestorzy zagraniczni oczekują od lokalnego partnera. Nasz zespół ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie oraz szeroką znajomość rynku – nie tylko warszawskiego, ale też regionów. Potrafimy znaleźć najlepsze dostępne aktywa zgodnie ze strategią partnera i przeprowadzić cały proces inwestycyjny od negocjacji, przez nabycie aktywa, aktywny asset management, aż po sprzedaż. Poza tym – ponieważ REINO Capital jest polskim, niezależnym podmiotem – możemy te procesy prowadzić znacznie bardziej elastycznie i efektywnie, niż globalni gracze.

