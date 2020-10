Portfolio Matrix zmienia właściciela

P3 Logistic Parks, należący do państwowego singapurskiego funduszu majątkowego GIC, podpisał umowę nabycia Matrix - niemieckiego portfolio obiektów logistycznych dla handlu detalicznego.

Portfolio Matrix obejmuje ponad 650 tys. mkw. powierzchni i składa się z 33 obiektów położonych w najlepszych lokalizacjach miejskich w głównych miastach Niemiec, m.in. w Berlinie, Dortmundzie, Norymberdze, Hamburgu, Hanowerze, Kolonii, Dreźnie i Lipsku. Po sfinalizowaniu transakcji portfolio będzie zarządzane przez P3. Oczekuje się, że proces akwizycji zostanie zakończony w czwartym kwartale 2020 r., po spełnieniu zwyczajowych warunków zamknięcia oraz po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód ze strony organów regulacyjnych.

Inwestycja ma miejsce 12 miesięcy po nabyciu przez GIC portfela Maximusa, który złożony jest z 28 aktywów zlokalizowanych w głównych hubach logistycznych w Europie.

- Z przyjemnością informujemy o nabyciu tak dużego i wysokiej jakości portfolio zlokalizowanego w Niemczech, które są największym rynkiem logistycznym w Europie. Stwarza to dobrą okazję, by wzmocnić obecność P3 w strategicznych lokalizacjach miejskich, a także umocnić pozycję wiodącego dewelopera i zarządcy nieruchomości logistycznych w Europie. Logistyka wciąż pozostaje w obszarze zainteresowania funduszu GIC, gdyż spodziewamy się, że nawet w niepewnych warunkach sektor ten będzie przynosił trwałe, długoterminowe zyski dzięki rosnącemu popytowi w handlu online - mówi Lee Kok Sun, Chief Investment Officer of Real Estate, GIC.

- Wzrost handlu elektronicznego i ewolucja zachodząca w łańcuchu dostaw detalicznych to czynniki, które obecnie pozytywnie wpływają na branżę nieruchomości komercyjnych. Handel detaliczny stanowi ważną część łańcucha dostaw, a tym samym sektora logistycznego. To przejęcie jest jedną z największych transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Europie w tym roku oraz jedną z największych tego typu transakcji w Niemczech. Odzwierciedla ono naszą strategię prowadzenia inwestycji, dzięki której będziemy zwiększać udział P3 w rynku ogólnoeuropejskim. Przy wsparciu ze strony naszego właściciela, funduszu GIC, aktywnie poszukujemy kolejnych możliwości inwestycyjnych, dzięki którym wzmocnimy naszą pozycję jako jednego z wiodących deweloperów i zarządców nieruchomości logistycznych w Europie - mówi Otis Spencer, Chief Investment Officer, P3 Logistic Parks.

- W tej chwili P3 mocno koncentruje się na rozwijaniu działalności w Niemczech. W ciągu niespełna 12 miesięcy podwoiliśmy wielkość portfolio w tym kraju. Portfolio Matrix jest doskonale rozmieszczone w najlepszych miejskich lokalizacjach. W naszych dwóch oddziałach w Niemczech dysponujemy niezbędnym know-how i odpowiednimi zasobami, by optymalnie zarządzać i rozwijać nowe aktywa - mówi Soenke Kewitz, Managing Director Germany, P3 Logistic Parks.