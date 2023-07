- Jesteśmy przygotowani do tego aby ewakuować mieszkańców Przylepu. Jeżeli będzie taka potrzeba, to zostanie to zrealizowane - podał przed godz. 20.00 prezydent Zielonej Góry. Decyzja uzależniona jest od wyników wojskowych badań powietrza.

W Zielonej Górze. Płonie magazyn z niebezpiecznymi odpadami.

Według inspektorów ochrony środowiska hala mogła mieścić niemal 5 tys. ton niebezpiecznych substancji.

Na wniosek straży pożarnej zamknięta została linia kolejowa biegnąca w sąsiedztwie hali. Mogą nastąpić zakłócenia w ruchu pasażerskim.

Na miejscu działa kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej, w tym samolot gaśniczy.

Miasto odwołało imprezy plenerowe.

Policja nie wpuszcza nikogo w pobliże pożaru, mieszkańcy muszą się wylegitymować przed wjazdem na swoje pobliskie posesje.

Od godz. 18.30 trwa zarządzanie sztabu kryzysowego pod przewodnictwem wojewody lubuskiego.

Wyniki badań powietrza prowadzą eksperci wojskowi.

Po 19.00 prezydent Zielonej Góry zarządził ewakuację dzielnicy Przylep, gdzie trwa pożar toksycznych odpadów.

Przed 20.00 podał, że trwają przygotowania, ale decyzja uzależniona będzie od wyników wojskowych badań powietrza.

Miejsca zbiórek, logistyka, ilość autobusów ewakuacyjnych, komunikacja między służbami i administracją, miejsca tymczasowe dla ewakuowanych - to wszystko każda gmina powinna mieć opracowane na wypadek niebezpiecznych zdarzeń.

Po 21.00 wojewoda lubuski przekazał, że ewakuacji jednak nie będzie. Pożar składowiska toksycznych odpadów widać już z poza Zielonej Góry. Tuż po 19.00 prezydent Zielonej Góry ogłosił, że zarządzono ewakuację mieszkańców dzielnicy: "Pilne zarządzenie Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego. Rozpoczynamy ewakuację mieszkańców z sołectwa Przylep. Mieszkańcy zostaną przewiezieni autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji do wyznaczonych przez miasto miejsc. Prosimy o szybkie przygotowanie się do ewakuacji i zabranie ze sobą tylko najpotrzebniejszych rzeczy" - napisał na profilu społecznościowym. Przed 20.00 dodał jednak: Jesteśmy przygotowani do tego aby ewakuować mieszkańców Przylepu. Jeżeli będzie taka potrzeba, to zostanie to zrealizowane". Decyzja o ewentualnej ewakuacji ma być podjęta o 20.30. Według wpisów na lokalnych grupach mieszkańców, autobusy z napisami "Ewakuacja" były widziane w mieście już około godziny 18.00. Przed 21.00 nadal nie zapadła ostateczna decyzja o ewakuacji. Część mieszkańców wyjeżdża z Przylepa i okolic na własną rękę. Przylep ma ponad 2,5 tys.mieszkańców (według infopolska.com. pl). Odwołana ewakuacja Dopiero po 21.00 wojewoda lubuski Władysław Dajczak przekazał decyzję sztabu kryzysowego, zgodnie ewakuacji jednak nie będzie: Czytaj więcej Sztab kryzysowy w Zielonej Górze: Na ten moment bez ewakuacji Plany ewakuacji, włącznie z zabezpieczeniem wystarczającej liczby autobusów, miejsc zbiórek i zakwaterowania, logistyka oraz procedury komunikacji między służbami ratunkowymi, administracją i innymi podmiotami - to każda gmina powinna mieć opracowane w planie W i innych dokumentach na wypadek katastrof lub nieprzewidzianych zdarzeń - informuje PropertyNews. pl jeden z samorządowców. Od początku pożaru komunikaty służb oraz administracji rozsyłane są przez wiele kont na profilach społecznościowych i powielane przez media. Więcej: Czytaj więcej Alert w Zielonej Górze: Pożar hali z toksycznymi odpadami [FILMY] Gdzie wybuch toksyczny pożar? Pożar wybuchł dziś po południu w sołectwie Przylep, które należy administracyjnie do Zielonej Góry. Hala z toksycznymi odpadami - jak podają media - była przedmiotem kilku już przetargów na neutralizację potencjalnie bardzo niebezpiecznego składowiska. Żaden z nich nie zakończył się powodzeniem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców Zielonej Góry i okolic sms-y z wiadomościami o niebezpiecznym pożarze. ❗Alert RCB w Zielonej Górze❗



Uwaga w m. Przylep (22.07) palą się substancje niebezpieczne. Zachowaj ostrożność, nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz zostań w domu, zamknij okna. pic.twitter.com/gSYINaGzeK — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 22, 2023 Aktualizacja (niedziela, 23 lipca) "Na dzisiaj nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców, ale to wszystko dzięki temu, że Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne podejmują adekwatne działania. Jest duże zaangażowanie policji, Inspekcji Ochrony Środowiska, ratowników i wszystkich służb" - powiedziała minister środowiska Anna Moskwa. Więcej: Czytaj więcej Dogaszanie pożaru w Zielonej Górze potrwa kilkanaście godzin Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

