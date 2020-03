PPHU Specjał zostaje w łódzkim parku SEGRO na dłużej

Firma PPHU SPECJAŁ obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia. Działa w kilku sektorach rynku, zatrudnia blisko 6 tys. pracowników, posiada 82 tys. mkw. powierzchni magazynowej, obsługuje 20 tys. sklepów oraz posiada obecnie 8629 obiektów franczyzowych w sieciach NASZ SKLEP, RABAT DETAL, LIVIO. Grupę tworzą marki z branży FMCG, medycznej, a także ochrony osób i mienia oraz usług sprzątających. Sieć hurtowni branży FMCG rozwijana jest dynamicznie, liczy już 19 lokalizacji w całej Polsce.

Wynajmowana przez PPHU SPECJAŁ powierzchnia w Łodzi to ok. 6.700 mkw., z czego ok. 420 mkw. stanowi przestrzeń biurowo-socjalna. Firma zdecydowała się przedłużyć umowę najmu w SEGRO Business Park Łódź m.in. ze względu na bardzo konkurencyjną lokalizację. Łączna powierzchnia magazynowa parku wynosi ok. 54 tys. mkw. Głównymi atutami parku jest nie tylko doskonała lokalizacja, jedyne 2 km do węzła A1 i 6 km do centrum miasta, ale również dogodny dojazd komunikacją miejską, co bardzo doceniają pracownicy i klienci firmy SPECJAŁ o/ŁÓDŹ.

- Specjał wynajmuje obecnie powierzchnie w dwóch naszych lokalizacjach: w Łodzi i we Wrocławiu. W 2015 roku udało się nam relokować biznes klienta z innego parku SEGRO do SEGRO Business Park Łódź. Przedłużenie umowy najmu cieszy nas zatem podwójnie, ponieważ oznacza nie tylko wysoki poziom satysfakcji z poziomu zarządzania gwarantowanego przez naszych property managerów, ale także dobrą ocenę korzyści płynących z elastyczności SEGRO jako właściciela obiektów wobec zmieniających się potrzeb naszych klientów – mówi Waldemar Witczak, dyrektor regionalny SEGRO.

- Cieszymy się, że mogliśmy sprostać wymaganiom naszego klienta, negocjując korzystne warunki finansowe oraz dostarczając wsparcie techniczne przy przedłużeniu umowy najmu – mówi Miłosz Borkowski, starszy doradca w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych Cresa Polska.

- Dzięki długoletniej współpracy doskonale rozumiemy potrzeby tego najemcy i możemy działać sprawnie, dbając o wynegocjowanie korzyści dla klienta – dodaje Katarzyna Bojanowicz, Business Development Director w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska.